Hollywoodska producentka o Sydney Sweeney: Ni simpatična in ne zna igrati

Ena najbolj znanih hollywoodskih producentk Carol Baum, ki je sodelovala pri filmih Nevestin oče in njegovem nadaljevanju, trdi, da ena najbolj priljubljenih igralk nove generacije, Sydney Sweeney, ni niti simpatična in ne zna igrati. Baumova naj bi na nedavnem dogodku dejala, da igralke ne razume, zadnji 26-letničin film pa ji ni bil všeč.

Producentka Carol Baum, ki je sodelovala pri filmih V senci sanj, Moj prvi frajer in Pridna punca, je na dogodku, kjer so predvajali njen film Dead Ringers iz leta 1988, odkrito spregovorila o igralki Sydney Sweeney, ki pa ji ni najbolj pri srcu. Kot je poročal Daily Mail, je producentka dejala, da ji 26-letnica ni simpatična in ne zna igrati.

Producentki Carol Baum Sydney Sweeney ni simpatična. FOTO: AP icon-expand

"Ne razumem Sydney Sweeney," je dejala Baumova, ki je svoj prvi film producirala leta 1984. Kot je dodala, je do tega spoznanja prišla, ko je na letalu pogledala igralkin zadnji film Anyone But You. "Želela sem vedeti, kdo je ona in zakaj vsi govorijo o njej," je povedala, nato pa film opisala kot 'negledljiv'. Priznana producentka je razkrila še, da je svojim študentom na Univerzi Južne Kalifornije, kjer poučuje na oddelku za filmsko umetnost, dala nalogo, da pojasnijo, zakaj je mlada igralka tako posebna, a je njihovi odgovori niso prepričali."Svojemu razredu sem rekla, naj mi pojasnijo, kaj je posebnega na tem dekletu. Ni lepa in ne zna igrati. Zakaj je tako priljubljena? Nihče ni imel odgovora," je dejala.