Hollywoodska stavka igralcev preložena, nadaljujejo se pogajanja

Igralski sindikat v Hollywoodu, ki zastopa 160.000 igralcev, se je v petek tik pred iztekom roka za sklenitev dogovora, ki je bil določen ob polnoči, z različnimi hollywoodskimi studii dogovoril, da se bodo pogajanja nadaljevala. Tako je druga velika hollywoodska stavka tega poletja preložena vsaj do 12. julija.

Igralski sindikat SAG-AFTRA se po pisanju tujih medijev že dalj časa pogaja s studii. Ob približevanju roka za sklenitev dogovora sta obe strani napovedali, da bosta nadaljevali pogajanja. "Novi rok je tako 12. julij ob polnoči po losangeleškem času," so sporočili iz sindikata SAG-AFTRA.

icon-expand Hollywoodska stavka igralcev preložena FOTO: Profimedia

Člani SAG-AFTRA so sicer že pred iztekom napovedanega roka z glasovanjem izkazali podporo pogajalski skupini, ki je tako dobila pooblastilo, da razglasi prekinitev dela, če bi se pogovori pred napovedanim rokom prekinili ali izkazali za neuspešne. Če bi se igralci pridružili scenaristom, ki stavkajo že devet tednov, bi to pomenilo dvojno stavko, kakršne ni bilo že več kot 60 let in zaradi katere bi se ustavila skoraj vsa ameriška filmska in televizijska produkcija.

Tako kot scenaristi tudi igralci zahtevajo višje plače in jamstva za preživetje v prihodnosti. Igralci ob plačilu za posamezne projekte prejemajo tudi nadomestila ob predvajanju filmov ali oddaj, v kateri so nastopili, kar je še posebej dobrodošlo v času, ko nimajo projektov. Vendar danes ponudniki pretočnih vsebin ne razkrivajo podatkov o gledanosti svojih oddaj in za vse na svojih platformah ponujajo enako nizek pavšalni znesek, ne glede na njihovo priljubljenost. "Nadomestila so naš vir preživetja v času med projekti," je povedal 48-letni Shon Lange, ki je zaigral v številnih manjših vlogah v televizijskih serijah, med drugim v Preiskovalci na delu: NCIS Los Angeles. Dodal je: "Tistim, ki še nimamo te sreče, da bi projekt sledil projektu, zagotavljajo hrano na mizi, pomagajo pri šolanju otrok. Zato je to zelo pomembno."

Medtem ko se je zaradi stavke scenaristov že močno zmanjšalo število filmov in serij v produkciji, bi stavka igralcev lahko zaustavila skoraj vse. Nekateri resničnostni šovi, animirane serije in pogovorne oddaje bi se sicer lahko nadaljevale, a bi bili ogroženi tudi odmevni dogodki, kot je denimo podelitev televizijskih nagrad emmy, ki je napovedana za 18. september. Zamaknile bi se priljubljene serije, ki naj bi se na televizijske zaslone vrnile že jeseni. Prav tako bi lahko bile preložene nekatere napovedane filmske uspešnice.

icon-expand Jennifer Lawrence je ena od tistih igralcev, ki je pripravljena odkorakati s snemanja, če se razmere ne bodo spremenile. FOTO: Profimedia