Hollywoodske zvezdnice razkrile svoje 'posteljne skrivnosti'

Jennifer Lopez, Sofia Vergara, Megan Fox, Mariah Carey, Eva Mendes, Angelina Jolie, Jessica Alba, Eva Longoria, Beyonce in Halle Berry so razkrile, kakšne so njihove spolne navade in kaj je tisto, kar naredi seks dober.

Najbolj znane hollywodske zvezdnice, ki so se uveljavile tako v svetu filma, kot glasbe in šovbiznisa, so spregovorile o nekoliko bolj žgečkljivi temi. Povedale so, kaj je po njihovem mnenju tisto, zaradi česar je spolni odnos dober in kakšne so njihove spolne navade. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Jennifer Lopez se zdi spolnost v razmerju zelo pomembna in čeprav načeloma nima nikakršnih zadržkov, pravi, da jo moti, če moški preveč grobo 'obdeluje' njene bradavičke: ''Ni mi všeč, če moški moje prsi obravnava kot nekakšno napravo. On v tistem trenutku verjetno misli: oh, njej je to všeč!, resnica pa je precej drugačna.'' Angelina Jolie

Angelina Jolie FOTO: Profimedia

Angelina Jolie je razkrila, da je najboljši seks doživela, ko je bila noseča: ''Takrat sem se počutila najbolj privlačno. To je super za spolno življenje. Bila sem bolj domiselna, zabavna ... Še vedno sem lahko izražala tisto 'pokvarjeno' plat, a na bolj kreativen način.'' Sofia Vergara

Sofia Vergara FOTO: Profimedia

''Skrivnost dobrega seksa tiči v tem, da sta oba partnerja sproščena in spontana. Pozabite na nenavadne in eksotične poze. Ključ do najboljšega seksa je v tem, da ste zaljubljeni v to osebo. Bolj preprosto ne gre,'' je dejala Vergara. Jessica Alba

Jessica Alba FOTO: Profimedia

Še preden se je Jessica Alba poročila in postala mama, je v enem izmed intervjujev priznala, da ji seks ni tuj in da so tudi vroče afere za eno noč nekaj, kar je popolnoma normalno: ''Mislim, da ženska ne bi smela biti kritizirana, če je imela nekaj aferic za eno noč. To je popolnoma normalno. Vsakič, ko se mi je to zgodilo, sem se naslednje jutro obrnila na drugo stran, premerila partnerja in hitro odšla.'' Megan Fox

Megan Fox FOTO: Profimedia

Megan Fox je razkrila, da je dober seks povezan z ljubeznijo: ''Spala sem s samo dvema moškima: mojo otroško ljubeznijo in Brianom Austinom, s katerim imam otroke. Mislim, da ne bi mogla spati z nekom, v kogar nisem zaljubljena. Že ob razmišljanju o tem mi postane slabo.'' Beyonce

Beyonce FOTO: Profimedia

Beyonce je razkrila, da se pri seksu najbolje počuti takrat, ko tudi samo sebe dojema kot privlačno in seksi. Če ima dobro mnenje o sebi in svoji zunanjosti, je lahko tudi popolnoma sproščena v postelji. Eva Mendes

Eva Mendes FOTO: Profimedia

Eva Mendes je priznala, da je najboljši seks doživela na dopustu. ''Ne vem, ali je to povezano s soncem, morjem, vročino, sproščenim vzdušjem ... Seksala sem v 50 različnih državah. Ne vem zakaj, ampak na dopustu je spolnost vsakič boljša in bolj vznemirljiva.'' Mariah Carey

Mariah Carey FOTO: Profimedia

Mariah Carey je dejala, da z bivšim soprogom Nickom Cannonom pred poroko ni seksala. ''Želela sva, da bi bilo to nekaj posebnega ... In res je bilo,'' je priznala Careyjeva. Eva Longoria

Eva Longoria FOTO: Profimedia

''V seksu nisem uživala, dokler nisem začela masturbirati. Pred nekaj leti sem kupila svoj prvi vibrator. Škoda, ker tega nisem storila že prej. Zdaj je seks vrhunski. Sicer pa nisem ravno privržena temu, da ženska moškega priveže ali dela kaj z rutami, trakovi in podobnim. Še vedno menim, da mora moški v spalnici prevzeti glavno vlogo. V tem, da sem takrat podrejena, je nekaj zelo privlačnega,'' je povedala Longoria. Halle Berry

Halle Berry FOTO: Profimedia