Hollywoodski filmski studii se znova vračajo v ustaljene tirnice

Po mnogih mesecih premora zaradi pandemije koronavirusa, se je za filmsko industrijo končno pokazal žarek upanja. Predstavljeni pričetki produkcij zaradi covida-19 ter odpovedane premiere že posnetih filmov, so filmskemu svetu zadale hud udarec. Čakanje na obljubljene televizijske serije in filme se bo kmalu zaključilo, saj se dogajanje počasi vrača v ustaljene tirnice.

''Da bi zmanjšali nevarnost širjenja virusa covid-19, so se produkcije, igralska zasedba, ekipe in ostali delavci v filmski industriji primorani držati navodil in protokolov, s katerim se strinja njihovo vodstvo,''se je glasil le del navodil s strani države. SAG-AFTRA zduženje, ki zajema delavce v filmskem svetu, obsega kar 160 tisoč članov, zato je njihova varnost in upoštevanje navodil ob povratku na delo ključnega pomena.