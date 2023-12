Hollywoodski igralci potrdili novo kolektivno pogodbo

Nova kolektivna pogodba vsebuje več kot milijardo dolarjev dodatnih kompenzacij in ugodnosti, pa tudi zaščito igralcev pred morebitnim izkoriščanjem zavoljo umetne inteligence. Podobno pogodbo so izsilili tudi scenaristi, oboji pa so stavko prekinili že novembra.

Spomnimo, sindikat SAG-AFTRA je novembra s filmskimi in televizijskimi studii dosegel dogovor o novi kolektivni pogodbi, s čimer se je končala 118 dni dolga stavka. Podrobnosti dogovora med drugim vključujejo višja nadomestila za igralce stranskih vlog, bonus za igralce, ki sodelujejo pri serijah ali filmih, objavljenih prek storitev pretakanja, ki postanejo uspešni in zaščito pred uporabo umetne inteligence, ki zahteva "obveščeno soglasje in pravično nadomestilo" za vse žive ali mrtve izvajalce. Dogovorili so se še glede novih zahtev glede ličenja in pričesk, vključeni pa bodo tudi strokovnjaki za različne teksture las in tipe kože. Prvič v zgodovini bodo na snemanjih intimnih prizorov sodelovali koordinatorji, ki bodo v pomoč pri prizorih z goloto in spolnimi odnosi.