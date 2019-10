Hollywoodski par prekinil molk: pokazal novorojenko in opozoril ameriške volivce

Igralca Blake Lively in Ryan Reynolds sta se pred približno dvema mesecema razveselila prihoda svojega tretjega otroka, informacije o spolu in imenu pa sta zadržala zase. Zdaj je 42-letni Reynolds prekinil 'medijski molk' in fotografijo otroka objavil na svojem uradnem Twitter profilu – a ne na način, kot bi si morda želel marsikateri oboževalec slavnega hollywoodskega para. Na objavljeni sliki namreč s partnerico Blake stoji v središču gozda, kjer naj bi se pred leti spoznala, obraz otroka, ki ga držita v naročju, pa prekriva otroško prekrivalo.