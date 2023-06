Hollywoodski zvezdniki, med njimi Jane Fonda in z oskarjem nagrajena režiserja filma Vse povsod naenkrat, bodo ta teden na vrhu v Los Angelesu pozvali zabavno industrijo, naj se odločno spopade s podnebnimi spremembami. Hollywoodski podnebni vrh bo potekal do sobote, 24. junija.

Hollywoodski podnebni vrh združuje filmske ustvarjalce ter znanstvenike in aktiviste. Njegov namen je spremeniti kulturo industrije ter spodbuditi filme in televizijske oddaje k podnebnim ukrepom. "Hollywood je izjemno močna industrija. V številnih pogledih smo na pragu kulturnih sprememb," je ocenila soustanoviteljica vrha in televizijska scenaristka Ali Weinstein.

icon-expand Hollywoodski podnebni vrh: Smo na pragu kulturnih sprememb. FOTO: Profimeda

Nedavna študija, ki sta jo izvedla Norman Lear Center in Good Energy, je pokazala, da podnebna kriza v scenarijih zabavnih filmov praktično ne obstaja. Manj kot trije odstotki od približno 37.000 televizijskih in filmskih scenarijev, nastalih od leta 2016, niso omenjali kakršne koli ključne besede, povezane s podnebjem, in le 0,6 odstotka jih je uporabilo besedno zvezo podnebne spremembe."To vidimo kot velik problem, saj ljudje večinoma v povprečju preživijo več časa s televizijskimi in filmskimi liki kot z lastnimi družinami," je dejala soustanoviteljica vrha Heather Fipps. Na vrhu se bo v uvodni razpravi z režiserjema filma Vse povsod naenkrat Danielom Kwanom in Danielom Scheinertom pridružila zvezda serije Abbott Elementary Quinta Brunson, nato pa bo Jane Fonda pozvala industrijo, naj se bori proti novemu razvoju fosilnih goriv v Kaliforniji. Na drugi okrogli mizi bo govora o vlogi nenaslovljenih oddaj, vključno z resničnostno televizijo, pri prikazovanju podnebnih vprašanj.

icon-expand Daniel Kwan in Daniel Scheinert (Vse povsod naenkrat) FOTO: AP