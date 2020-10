Hollywoodski producent znova aretiran zaradi spolnega napada

Po poročanju ameriških medijev je bil David Guillod, ki je produciral film Atomska blondinka (Atomic Blonde), v katerem v glavni vlogi igra Charlize Theron, aretiran zaradi spolnega napada, ki naj bi se zgodil med večernim sestankom 21. oktobra.

53-letni producent je bil takrat na prostosti zaradi plačila varščine. Pred tem je bil obtožen spolnega napada štirih domnevnih žrtev, ki jih je med letoma 2012 in 2015 zlorabil v Santa Barbari in Los Angelesu. Leta 2017 ga je tako igralka Jessica Barth javno obtožila, da jo je pred petimi leti posilil.

V primeru, da bo obsojen zaradi 11 kaznivih dejanj, ki vključujejo posilstvo, ugrabitev in omamo žrtev, grozi Guillodu zaporna kazen do 21 let.