Hollywoodski zvezdnici po navdihu Pamele Anderson brez ličil na televiziji

Igralke Drew Barrymore , Valerie Bertinelli in Pamela Anderson so dokazale, da ne potrebujejo ličil. Zvezdnice so se v najnovejši epizodi pogovorne oddaje The Drew Barrymore Show pogovarjale o lepotnih standardih, pred kamero pa stopile brez ličil. Za to potezo jih je navdihnila prav zvezdnica Obalne straže, ki v javnosti že nekaj časa ne uporablja lepotne kozmetike.

"Lastiš si ta prostor. Mislim, da si pionirka tega, kar danes tukaj počnemo," je Pameli dejala Drew, ki si je na kameri odstranila tudi lasne podaljške. "Ali ni osvobajajoče?" je kolegico vprašala Pamela, ki vse od lanskega pariškega tedna mode ne uporablja lepotne kozmetike. "Počutim se svobodno. Seveda mi je to vzelo nekaj časa, bila sem na poti do tega spoznanja, saj smo sami svoji največji kritiki," je v pogovoru povedala Pamela.

"Bila sem na pariškem tednu mode in se odločila, da če grem samo na modno revijo, mi ni bilo treba tekmovati z nikomer. Na primer, zakaj zapravljam tri ure na stolu za ličenje, ko nosim te čudovite obleke Vivian Westwood. Nisem vedela, da bo kdo sploh opazil. Ko so ljudje začeli prihajati k meni in govoriti o tem, sem pomislila, da je to odlično sporočilo. Želela sem odstraniti vse odvečne plasti in spoznati, kdo sem," se je svoje odločitve, da ne bo nosila ličil, spominjala zvezdnica Obalne straže.

"Počutim se tako opolnomočeno in tako svobodno in znova tako navdušeno nad življenjem," je o svojem novem, precej bolj mirnem načinu življenja še povedala Pamela, ki se je nekoliko umaknila od radovednih oči javnosti. Svoje dneve rada preživlja v naravi, vrtu za domačo hišo ter v kuhinji. "Kupila sem babičino nepremičnino in jo obnovila in potem sem začela 'kukati' ven brez ličil. In potem sem se začela zavedati, da se počutim odlično."