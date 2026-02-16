Naslovnica
Tuja scena

Hollywoodski zvezdnik o družbenih omrežjih: Zame so preveč stresna

Los Angeles, 16. 02. 2026 07.00 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Igralec je med vajami za novo predstavo ugotovil, da se je odločil prav.

Daniela Radcliffa nikar ne iščite na Instagramu ali X-u, saj ga ne boste našli. Zvezdnik namreč ne uporablja družbenih omrežij, saj, kot pravi sam, s tem želi obvarovati svoje duševno zdravje. Družbena omrežja mu predstavljajo le stres, zato se jih raje izogiba. Igralec, ki je zaradi vloge slavnega Harryja Potterja že od otroštva pod drobnogledom javnosti, tako nikoli ne bere niti komentarjev o sebi.

"Nimam Instagrama, nimam nobene različice omrežja X, ki zdaj obstaja. Ne vem, kako deluje vse skupaj, meni je preprosto preveč stresno," je svoje mnenje o družbenih omrežjih razkril Daniel Radcliffe. Priljubljeni igralec je obenem dejal, da je že od otroštva pod drobnogledom javnosti, zato je pritisk slave že tako dovolj močan.

Daniel Radcliffe nima družbenih omrežij.
Daniel Radcliffe nima družbenih omrežij.
FOTO: Profimedia

Kot je obrazložil v intervjuju za revijo Rolling Stone, z izogibanjem spletu in družbenim omrežjem želi zaščititi sebe in svoje duševno zdravje. "Zavedam se, kakšen vpliv imajo lahko družbena omrežja. Včasih sem prebral kakšen komentar o sebi, ki je bil negativen, in tega ne potrebujem," je bil iskren.

Odločitev za življenje brez družbenih omrežij je za Daniela Radcliffea pomembna predvsem zaradi njegovega duševnega zdravja.

Priljubljeni 36-letnik, ki je zaslovel že kot otrok z vlogo slavnega čarovnika Harryja Potterja, je nekoč sicer razmišljal, da bi odprl svoj profil na X-u, a se je premislil. "Rad bi rekel, da za tem stoji nek globok, intelektualen razlog. Razmišljal sem, da bi odprl profil na X, ampak sem stoodstotno prepričan, da ne potrebujete novic, kot so, da se je Daniel Radcliffe na Twitterju sprl z nekim neznancem," je še dejal v oddaji Hot Ones.

Igralec je med vajami za novo predstavo ugotovil, da se je odločil prav.
Igralec je med vajami za novo predstavo ugotovil, da se je odločil prav.
FOTO: Profimedia

Da se je odločil pravilno, pa se je prepričal tudi med pripravami na svojo samostojno predstavo Every Brilliant Thing na Broadwayu. Na vajah je bil priča pogovoru med sodelavci, ki so razpravljali o aplikacijah, ki naj bi jim pomagale zmanjšati uporabo mobilnih telefonov. Kljub temu pa, kot oče, ki je pred dvema letoma dobil sina, priznava, da bo njegov potomec verjetno na njegovo izbiro gledal kot na nekaj zastarelega.

Razlagalnik

Harry Potter je izmišljen lik in glavni protagonist istoimenske serije sedmih fantazijskih romanov, ki jih je napisala britanska avtorica J. K. Rowling. Knjige opisujejo življenje mladega čarovnika Harryja Potterja in njegovih prijateljev Hermione Granger ter Rona Weasleyja, ki se na Bradavičarki, šoli čarovništva in čarovništva, borijo proti zlobnemu čarovniku Lordu Voldemortu, ki želi zavladati svetu čarovnikov in podvreti nemagične ljudi (mugglove).

Rolling Stone je ameriška revija, ki se osredotoča na pop kulturo, zlasti na glasbo. Ustanovljena je bila leta 1967 v San Franciscu. Revija je znana po svojih obsežnih intervjujih, političnih komentarjih, kritiki filmov in glasbe ter fotografskih esejih. Velja za eno najvplivnejših publikacij na področju pop kulture.

Broadway je gledališki okraj v New Yorku, ki velja za najvišji nivo profesionalnega gledališča v Združenih državah Amerike. Zanj je značilna velika koncentracija gledališč, ki ponujajo širok spekter predstav, od muzikalov, dramskih predstav do komedij. Predstave na Broadwayu so znane po visoki produkcijski vrednosti, zvezdniški zasedbi in pogosto tudi po dolgotrajnem predvajanju, ki lahko traja več let.

X, prej znan kot Twitter, je globalna družbena mreža in storitev mikroblogiranja, ki uporabnikom omogoča pošiljanje in branje kratkih sporočil, imenovanih 'objave' (tweets). Te objave lahko vsebujejo besedilo, slike, povezave ali videoposnetke. Uporabniki lahko sledijo drugim uporabnikom, da vidijo njihove objave v svojem časovnem toku. Platforma je znana po svoji hitrosti širjenja informacij in je pogosto uporabljena za novice, javne razprave in interakcijo med zvezdniki ter njihovimi oboževalci.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
družbena omrežja mentalno zdravje slavni igralci internetni pritiski osebno življenje digitalna detoksikacija Daniel Radcliffe

