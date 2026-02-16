Hollywoodski zvezdnik o družbenih omrežjih: Zame so preveč stresna

"Nimam Instagrama, nimam nobene različice omrežja X, ki zdaj obstaja. Ne vem, kako deluje vse skupaj, meni je preprosto preveč stresno," je svoje mnenje o družbenih omrežjih razkril Daniel Radcliffe. Priljubljeni igralec je obenem dejal, da je že od otroštva pod drobnogledom javnosti, zato je pritisk slave že tako dovolj močan.

Daniel Radcliffe nima družbenih omrežij. FOTO: Profimedia

Kot je obrazložil v intervjuju za revijo Rolling Stone, z izogibanjem spletu in družbenim omrežjem želi zaščititi sebe in svoje duševno zdravje. "Zavedam se, kakšen vpliv imajo lahko družbena omrežja. Včasih sem prebral kakšen komentar o sebi, ki je bil negativen, in tega ne potrebujem," je bil iskren.

Odločitev za življenje brez družbenih omrežij je za Daniela Radcliffea pomembna predvsem zaradi njegovega duševnega zdravja.

Priljubljeni 36-letnik, ki je zaslovel že kot otrok z vlogo slavnega čarovnika Harryja Potterja, je nekoč sicer razmišljal, da bi odprl svoj profil na X-u, a se je premislil. "Rad bi rekel, da za tem stoji nek globok, intelektualen razlog. Razmišljal sem, da bi odprl profil na X, ampak sem stoodstotno prepričan, da ne potrebujete novic, kot so, da se je Daniel Radcliffe na Twitterju sprl z nekim neznancem," je še dejal v oddaji Hot Ones.

Igralec je med vajami za novo predstavo ugotovil, da se je odločil prav. FOTO: Profimedia

Da se je odločil pravilno, pa se je prepričal tudi med pripravami na svojo samostojno predstavo Every Brilliant Thing na Broadwayu. Na vajah je bil priča pogovoru med sodelavci, ki so razpravljali o aplikacijah, ki naj bi jim pomagale zmanjšati uporabo mobilnih telefonov. Kljub temu pa, kot oče, ki je pred dvema letoma dobil sina, priznava, da bo njegov potomec verjetno na njegovo izbiro gledal kot na nekaj zastarelega.