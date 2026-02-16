Hollywoodski zvezdnik o družbenih omrežjih: Zame so preveč stresna

"Nimam Instagrama, nimam nobene različice omrežja X, ki zdaj obstaja. Ne vem, kako deluje vse skupaj, meni je preprosto preveč stresno," je svoje mnenje o družbenih omrežjih razkril Daniel Radcliffe. Priljubljeni igralec je obenem dejal, da je že od otroštva pod drobnogledom javnosti, zato je pritisk slave že tako dovolj močan.
Kot je obrazložil v intervjuju za revijo Rolling Stone, z izogibanjem spletu in družbenim omrežjem želi zaščititi sebe in svoje duševno zdravje. "Zavedam se, kakšen vpliv imajo lahko družbena omrežja. Včasih sem prebral kakšen komentar o sebi, ki je bil negativen, in tega ne potrebujem," je bil iskren.
Priljubljeni 36-letnik, ki je zaslovel že kot otrok z vlogo slavnega čarovnika Harryja Potterja, je nekoč sicer razmišljal, da bi odprl svoj profil na X-u, a se je premislil. "Rad bi rekel, da za tem stoji nek globok, intelektualen razlog. Razmišljal sem, da bi odprl profil na X, ampak sem stoodstotno prepričan, da ne potrebujete novic, kot so, da se je Daniel Radcliffe na Twitterju sprl z nekim neznancem," je še dejal v oddaji Hot Ones.
Da se je odločil pravilno, pa se je prepričal tudi med pripravami na svojo samostojno predstavo Every Brilliant Thing na Broadwayu. Na vajah je bil priča pogovoru med sodelavci, ki so razpravljali o aplikacijah, ki naj bi jim pomagale zmanjšati uporabo mobilnih telefonov. Kljub temu pa, kot oče, ki je pred dvema letoma dobil sina, priznava, da bo njegov potomec verjetno na njegovo izbiro gledal kot na nekaj zastarelega.
Harry Potter je izmišljen lik in glavni protagonist istoimenske serije sedmih fantazijskih romanov, ki jih je napisala britanska avtorica J. K. Rowling. Knjige opisujejo življenje mladega čarovnika Harryja Potterja in njegovih prijateljev Hermione Granger ter Rona Weasleyja, ki se na Bradavičarki, šoli čarovništva in čarovništva, borijo proti zlobnemu čarovniku Lordu Voldemortu, ki želi zavladati svetu čarovnikov in podvreti nemagične ljudi (mugglove).
Rolling Stone je ameriška revija, ki se osredotoča na pop kulturo, zlasti na glasbo. Ustanovljena je bila leta 1967 v San Franciscu. Revija je znana po svojih obsežnih intervjujih, političnih komentarjih, kritiki filmov in glasbe ter fotografskih esejih. Velja za eno najvplivnejših publikacij na področju pop kulture.
Broadway je gledališki okraj v New Yorku, ki velja za najvišji nivo profesionalnega gledališča v Združenih državah Amerike. Zanj je značilna velika koncentracija gledališč, ki ponujajo širok spekter predstav, od muzikalov, dramskih predstav do komedij. Predstave na Broadwayu so znane po visoki produkcijski vrednosti, zvezdniški zasedbi in pogosto tudi po dolgotrajnem predvajanju, ki lahko traja več let.
X, prej znan kot Twitter, je globalna družbena mreža in storitev mikroblogiranja, ki uporabnikom omogoča pošiljanje in branje kratkih sporočil, imenovanih 'objave' (tweets). Te objave lahko vsebujejo besedilo, slike, povezave ali videoposnetke. Uporabniki lahko sledijo drugim uporabnikom, da vidijo njihove objave v svojem časovnem toku. Platforma je znana po svoji hitrosti širjenja informacij in je pogosto uporabljena za novice, javne razprave in interakcijo med zvezdniki ter njihovimi oboževalci.
