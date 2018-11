Hollywoodski zvezdniki navdušeni nad 'Tinderjem za A-listo'

Cara Delevingne, Kelly Osbourne in Khloe Kardashian so že uporabvnice aplikacije za zvezdniške zmenke Raya.

Čeprav se komu zdi, da se imajo trenutno vroči mladi zvezdniki zagotovo bolj od njih, so tudi oni samo ljudje in se skušajo družiti in spoznavati ljudi na moderne načine, kot to pač počne mladina.

Gre za novo aplikacijo za zmenke po imenu Raya, ki je očitno "vroča" zadeva tudi med mladimi hollywoodskimi imeni. Nekateri so jo že poimenovali "Tinder za A-listo", sicer pa so se nanj prijavila tudi znana imena, med njimi Cara Delevingne, Khloe Kardashian, Kelly Osbourne, Harry Styles, Niall Horan in celo prekaljena Sharon Stone.

Aplikacijo je naredil Jesse Johnson, ki je polbrat Dakote Johnson, poznane po filmih 50 odtentkov sive, ki je hčerka Dona Johnsona in Melanie Griffith. Gre menda za zelo varno zadevo, saj se vse dogaja v "ekstremno zasebnih" krogih z veliko varnostnimi varovalkami, namenjena pa je zvezdnikom, ki delajo v "kreativnih industrijah". Vsak, ki se prijavi, mora najtu tudi dva sponzorja, ki sta že člana.

Obenem ima aplikacija dostop do telefonskih kontaktov in računov na Facebooku in Instagramu, da tako lahko neodvisno preverja pristnost. Uporabniki morajo zaupati tudi, katerim klubom pripadajo, v katere hotele obiskujejo in plačevati mesečno naročnino okoli deset evrov. Razni tehnični friki, predvsem iz Silicon Valleya nimajo dostopa.

Namen aplikacije naj bi bil, da ljudje, kot so zvezdniki, samo z nekaj dotiki na telefonu najdejo zmenek za večerjo ali sproščeno druženje. Kar je vsekakor spodbudno, edina slaba plat tovrstnih zmenkov pa naj bi bila visoka stopnja odpovedi v zadnjem trenutku. Kar pa je znova zagotovo odvisno od vsakega posameznika. "Nihče od uporabnikov se ne bo mogel pohvaliti z zvezdniškim ulovom," so prepričani ustvarjalci.