Hollywoodski zvezdniki v odprtem pismu obsodili zlo Hamasa.

"Hamas je umoril in ugrabil nedolžne moške, ženske in otroke. Ugrabili in umorili so dojenčke in ostarele," piše v odprtem pismu hollywoodskih zvezdnikov, ki ga je objavila nevladna proizraelska organizacija Creative Community For Peace. "To je terorizem. To je zlo. Za dejanja Hamasa ni nobenega opravičila ali racionalizacije," je zapisano v pismu in še: "To so barbarska teroristična dejanja, ki jih morajo vsi obsoditi."

Med podpisniki je tudi izraelska igralka Gal Gadot , poleg nje so odprto pismo med drugim podpisali Jamie Lee Curtis , Chris Pine , Mayim Bialik , Liev Schreiber , Michael Douglas in Jerry Seinfeld .Odprto pismo je prvi obsežnejši odziv industrije, ki je sledil številnim objavam posameznikov na družbenih omrežjih.

Pismo, ki ga je podpisalo več kot 700 posameznikov iz sveta zabave, je bilo objavljeno manj kot teden dni po tem, ko so borci Hamasa v nenadnem napadu iz Gaze v Izraelu ubili 1300 ljudi in zajeli približno 150 talcev. Izrael že šest dni izvaja letalske in topniške napade na cilje Hamasa v Gazi, ki so zahtevali več kot 1400 življenj.

Med bolj glasnimi zagovornicami nasprotne strani, torej Palestine, pa sta sestri Bella in Gigi Hadid, ki sicer jasno nasprotujeta kakršnemukoli nasilju. Njun oče je rojen v Palestini, zato manekenki že leta javno podpirata omenjeno državo, tudi z obiski demonstracij.

"Globoko sočustvujem in trpim zaradi palestinskega boja in življenja pod okupacijo. To je odgovornost, ki jo nosim vsak dan. Čutim tudi odgovornost do svojih judovskih prijateljev, da jasno povem, kar sem že večkrat: čeprav imam upe in sanje za Palestince, nič od tega ne vključuje škodovanja Judom," je pred dnevi na svoj Instagram profil zapisala Gigi in poudarila, da biti propalestinski ne pomeni biti antisemit.

"Vsem, ki trpijo, tako Palestincem kot Judom, pošiljam svojo ljubezen in moč – kdorkoli in kjerkoli že ste. Vsak si zasluži osnovne pravice, obravnavo in varnost ne glede na narodnost, vero, etnično pripadnost ali kraj rojstva. Vem, da moje besede ne bodo dovolj, da bi zacelile rane vseh prizadetih, vendar molim za varnost nedolžnih življenj, vedno."