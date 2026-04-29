Hollywoodsko obarvana tribuna na košarkarskem obračunu

Komik Tracy Morgan, igralka Tina Fey, igralec Timothée Chalamet, njegova partnerka, zvezdnica resničnostne televizije in podjetnica Kylie Jenner, igralec Ben Stiller s soprogo, igralko Christine Taylor. To je le nekaj odmevnih obiskovalcev nedavnega obračuna med košarkarskima ekipama Atlanta Hawks in New York Knicks v mestu, ki nikoli ne spi.
Po fotografijah, ki so hitro zaokrožile po spletu, sodeč, so zvezdniki v dvorani Madison Square Garden goreče navijali in ob napetih trenutkih skočili na noge ter člane domače ekipe bodrili z bučnim aplavzom in kriki. Navijanje je pomagalo, New York Knicks so na koncu slavili s 126:97.
Timothée in Kylie, ki sta obračun izkoristila kot priložnost za zmenek, sicer skupaj redno obiskujeta tekme. V podobnem času preteklo leto sta si v prvi vrsti izmenjala celo nekaj poljubov. Zvezdniški parček je sicer v preteklosti pesti stiskal tudi za ekipo Los Angeles Lakers in našega košarkarskega asa Luko Dončića.
