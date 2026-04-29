Tuja scena

Hollywoodsko obarvana tribuna na košarkarskem obračunu

New York, 29. 04. 2026 11.02 pred 58 minutami 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Zvezdniško obarvana tribuna: Tina Fey, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Ben Stiller

Igralec Timothée Chalamet in zvezdnica Kylie Jenner, ki sta že nekaj časa nerazdružljiva, sta si v družbi drugih znanih imen iz prve vrste ogledala košarkarski obračun med ekipama Atlanta Hawks in New York Knicks. Bučno navijanje je obrodilo sadove, New York Knicks so na koncu slavili s 126:97.

Komik Tracy Morgan, igralka Tina Fey, igralec Timothée Chalamet, njegova partnerka, zvezdnica resničnostne televizije in podjetnica Kylie Jenner, igralec Ben Stiller s soprogo, igralko Christine Taylor. To je le nekaj odmevnih obiskovalcev nedavnega obračuna med košarkarskima ekipama Atlanta Hawks in New York Knicks v mestu, ki nikoli ne spi.

FOTO: Profimedia

Po fotografijah, ki so hitro zaokrožile po spletu, sodeč, so zvezdniki v dvorani Madison Square Garden goreče navijali in ob napetih trenutkih skočili na noge ter člane domače ekipe bodrili z bučnim aplavzom in kriki. Navijanje je pomagalo, New York Knicks so na koncu slavili s 126:97.

Timothée in Kylie, ki sta obračun izkoristila kot priložnost za zmenek, sicer skupaj redno obiskujeta tekme. V podobnem času preteklo leto sta si v prvi vrsti izmenjala celo nekaj poljubov. Zvezdniški parček je sicer v preteklosti pesti stiskal tudi za ekipo Los Angeles Lakers in našega košarkarskega asa Luko Dončića.

Lisa Kudrow presenetila: koliko še vedno zaslužijo s serijo Prijatelji?

Sanjski Petar in Anastasija živita ljubezensko pravljico

24ur.com Uvodne zmage v končnici za Philadelphio, Boston, Sacramento in NY Knicks
24ur.com New York do osme zaporedne zmage
24ur.com New York izenačil serijo Los Angelesa do 'breaka' že na prvi tekmi
24ur.com Rekord franšize: New York je Brooklyn ponižal s 54 točkami razlike
24ur.com Boston po porazu v New Yorku nič več vodilno moštvo na vzhodu
24ur.com Knicksi po preobratu v 2. polčasu boljši od Lakersov
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
29. 04. 2026 11.53
Ko sem si prvič ogledal ta njegov film z njenimi tastarimi, sem se dejansko smejal. Dva tedna nazaj sem si ponovno ogledal ta film, pa mi sploh ni bil več smešn.
Sir Oliver
29. 04. 2026 11.45
Fakerji
SpamEx
29. 04. 2026 11.48
Focker
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Osem let pozneje se spominja svojih začetkov
Osem let pozneje se spominja svojih začetkov
Trump prekršil kraljevi protokol
Trump prekršil kraljevi protokol
vizita
Portal
Medicinski sestri brez opozorila počila možganska žila
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Znanstveniki razkrivajo: To je točen čas dneva, ko hrepenenje po hrani doseže vrhunec
Znanstveniki razkrivajo: To je točen čas dneva, ko hrepenenje po hrani doseže vrhunec
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
