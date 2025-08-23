Hospitalizirali Halida Bešlića: 'Slabo se počutim, boli me tukaj, boli me tam'

Zdravje legendarnega pevca Halida Bešlića se je v zadnjih dneh resno poslabšalo. Po poročanju regionalnih medijev so glasbenika hospitalizirali v Kliničnem centru Univerze v Sarajevu, kjer se zdravi na oddelku za nefrologijo. Zaradi zdravstvenih težav je bil prisiljen odpovedati koncert v mestu Gradačac, ki je bil načrtovan 27. avgusta.
Da se ne počuti dobro, je razkril že pred slabim tednom dni na koncertu v Banjaluki, kjer je večino nastopa presedel, občinstvu pa zaupal, da se sooča s številnimi bolečinami. "Slabo se počutim, boli me tukaj, boli me tam, ampak delo je treba opraviti," je po poročanju portala 24sata.hr dejal občinstvu, ki ga je nagradilo z bučnim aplavzom.
Glasbenik se je v preteklosti že soočal z resnimi zdravstvenimi težavami. Po hudi prometni nesreči leta 2009, v kateri je izgubil oko in utrpel poškodbe pljuč, so pevcu vstavili stent, poleg tega pa že dlje časa trpi za sladkorno boleznijo.
Halid Bešlić je pred dvema letoma v Sloveniji, kjer ima številne oboževalce, razprodal ljubljanske Stožice in na noge dvignil navdušene obiskovalce. Med znanimi smo opazili tudi košarkarskega superzvezdnika Luko Dončića, voditelja Denisa Avdića, komika Ranka Babića in pevca Davida Amara.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.