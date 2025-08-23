Svetli način
Tuja scena

Hospitalizirali Halida Bešlića: 'Slabo se počutim, boli me tukaj, boli me tam'

Sarajevo, 23. 08. 2025 12.04 | Posodobljeno pred 5 minutami

Bosanskega glasbenika Halida Bešlića so po poročanju regionalnih medijev hospitalizirali na nefrološkem oddelku v bolnišnici v Sarajevu. Legendarni pevec, ki je zaradi zdravstvenih težav že odpovedal prihajajoči koncert v mestu Gradačac, je na svojem zadnjem nastopu pred slabim tednom dni priznal, da se ne počuti dobro ter da se sooča s številnimi bolečinami.

Zdravje legendarnega pevca Halida Bešlića se je v zadnjih dneh resno poslabšalo. Po poročanju regionalnih medijev so glasbenika hospitalizirali v Kliničnem centru Univerze v Sarajevu, kjer se zdravi na oddelku za nefrologijo. Zaradi zdravstvenih težav je bil prisiljen odpovedati koncert v mestu Gradačac, ki je bil načrtovan 27. avgusta.

FOTO: Sandi Fišer

Da se ne počuti dobro, je razkril že pred slabim tednom dni na koncertu v Banjaluki, kjer je večino nastopa presedel, občinstvu pa zaupal, da se sooča s številnimi bolečinami. "Slabo se počutim, boli me tukaj, boli me tam, ampak delo je treba opraviti," je po poročanju portala 24sata.hr dejal občinstvu, ki ga je nagradilo z bučnim aplavzom.

Glasbenik se je v preteklosti že soočal z resnimi zdravstvenimi težavami. Po hudi prometni nesreči leta 2009, v kateri je izgubil oko in utrpel poškodbe pljuč, so pevcu vstavili stent, poleg tega pa že dlje časa trpi za sladkorno boleznijo. 

Preberi še Halid Bešlić dvignil na noge razprodane Stožice

Halid Bešlić je pred dvema letoma v Sloveniji, kjer ima številne oboževalce, razprodal ljubljanske Stožice in na noge dvignil navdušene obiskovalce. Med znanimi smo opazili tudi košarkarskega superzvezdnika Luko Dončića, voditelja Denisa Avdića, komika Ranka Babića in pevca Davida Amara.

