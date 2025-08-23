Hospitalizirali Halida Bešlića: 'Slabo se počutim, boli me tukaj, boli me tam'

Zdravje legendarnega pevca Halida Bešlića se je v zadnjih dneh resno poslabšalo. Po poročanju regionalnih medijev so glasbenika hospitalizirali v Kliničnem centru Univerze v Sarajevu, kjer se zdravi na oddelku za nefrologijo. Zaradi zdravstvenih težav je bil prisiljen odpovedati koncert v mestu Gradačac, ki je bil načrtovan 27. avgusta.

Da se ne počuti dobro, je razkril že pred slabim tednom dni na koncertu v Banjaluki, kjer je večino nastopa presedel, občinstvu pa zaupal, da se sooča s številnimi bolečinami. "Slabo se počutim, boli me tukaj, boli me tam, ampak delo je treba opraviti," je po poročanju portala 24sata.hr dejal občinstvu, ki ga je nagradilo z bučnim aplavzom.

Glasbenik se je v preteklosti že soočal z resnimi zdravstvenimi težavami. Po hudi prometni nesreči leta 2009, v kateri je izgubil oko in utrpel poškodbe pljuč, so pevcu vstavili stent, poleg tega pa že dlje časa trpi za sladkorno boleznijo.