Hotel? Ne, luksuzna jahta, na kateri je dopustovala Beyonce

Jadran je letos privabil Beyonce in njenega moža, ki sta z jahto priplula na hrvaško obalo. Slavna zakonca sta z družino dopustovala na razkošni jahti ''Lana'', ki velja za eno najbolj prestižnih. Tedenski najem zanjo znaša kar dva milijona dolarjev (približno 1,7 milijona evrov). Prestižno plovilo je dolgo kar 107 metrov in sprejme 12 gostov in ne vključuje posadke, ki šteje 34 ljudi. Ponaša se z osupljivo zunanjo zasnovo, ima prostorne salone, nežni barvi odtenki pa gostom nudijo spokojnost. Izrazito visoki stropi so plod prefinjene italijanske izdelave in pozornosti do detajlov.