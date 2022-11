Howard Stern meni, da Oprah Winfrey rada razkazuje svoje premoženje

"Neverjetno je, ko ji slediš na Instagramu. Vidiš njeno posestvo, vrtove, ljudi, ki delajo zanjo. Ona ima ljudi, ki ji kuhajo. Ona ve, kako biti bogata," je dejal in pripomnil, da se mu zdi, da v tem dejstvu tudi uživa in razkošje rada razkazuje. "Ob tem mi je nelagodno," je priznal. "Mislim, da ljudje ne bi smeli javno razkazovati svojega premoženja."

Sternova radijska sovoditeljica Robin Quivers je ob povedanem Oprah stopila v bran in argumentirala, da slavna voditeljica svojim sledilcem zgolj ponuja vpogled v svoje življenje ter da se pri tem ne želi hvaliti.

"No, pri takem početju se moraš zavedati dejstva, da ljudje po svetu trpijo," je radijski kolegici dejal Howard in dodal, da nekateri ljudje nimajo denarja za hrano. "A veš kaj mislim? Enostavno se moraš zavedati tega s*****," je brez dlake na jeziku pojasnil. "Tudi sam dobro služim, pa imam težavo, ko gledam njene objave. Njeno posestvo je neverjetno, ko gre po nakupih, gre po nakupih kar na svoje dvorišče,saj ima tam vse. Tam je celotna kmetija."

V nadaljevanju radijske oddaje je sicer priznal, da Oprah počne tudi veliko dobrega. Pohvalil je njeno tradicijo ob praznovanju zahvalnega dne, ko voditeljica v svoj dom sprejme študentke iz njene južnoafriške šole. "Dekleta so čudovita. Mislim, da verjamejo, da je Oprah bog, ker jim nudi izobrazbo in hrano. Obožujejo jo in to je impresivno. To je resnično dobrodelno delo."