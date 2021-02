Howard Stern po večletnem posmehovanju Spearsovi končno izkazal podporo

Radijska osebnost Howard Stern je po ogledu dokumentarca Framing Britney Spears spremenil svoje mnenje glede Britney Spears in njene sodne bitke z očetom Jamiejem Spearsom . "Mislim, da sem zdaj podpornik gibanja #FreeBritney," je povedal Stern v radijski oddaji voditeljici Robin Quivers . Privrženci gibanja namreč verjamejo, da ima Jamie popoln nadzor nad celotnim pevkinim življenjem in njenim bogastvom, ki si ga je skorajda že prilastil.

Howard se ob tem sprašuje, ali zvezdnica res ne more prevzeti odgovornosti za svoje premoženje in življenjske odločitve. Ob tem je komentiral tudi druge zvezdnike, ki so se zaradi različnih stvari znašli sredi škandalov, med njimi Charlie Sheen, Gary Busey, Kanye West in Shia LaBeouf.