Danijela Martinović: Prestala sem veliko lepotnih popravkov

''Doslej sem prestala prestala različne lepotne popravke,''je priznala 48-letnica, samih podrobnosti pa ni razkrila. Dodala je, da že od nekdaj posveča precej pozornosti svojemu videzu in da ji pri ohranjanju vitke postave pomagajo plesni treningi. Kar zadeva njeno psihično počutje, pa priznava, da se že nekaj časa drži rutine zgodnjega vstajanja in pisanja. Svoje izkušnje in občutke zliva na papir, saj, kot pravi, pogosto nima prave priložnosati, da bi se izrazila tako, kot bi želela. Kljub temu, da je slavna in priljubljena tako na Hrvaškem kot v njeni okolici, trdi, da se nikoli ni počutila pretirano priljubljeno, slava pa se ji je vedno zdela postranskega pomena.

Spregovorila je tudi o nekoliko temačnejšem obdobju svoje kariere, ko so bili njeni nastopi praktično razprodani, sama pa ni vedela, ali je sploh zmožna nastopati pred tolikšnimi množicami. ''Stara sem bila 24 ali 25 let. Takrat so se začela moja prva samoizpraševanja. Počutila sem se prazno, nisem vedela kdo sem, kam grem in kaj je moj pravi namen. Dvomila sem v to, da bom lahko dolgoročno nastopala.''

Danijela, ki je bila v 90. članica priljubljene skupine Magazin, leta 1998 pa je kot predstavnica Hrvaške na glasbenem spektaklu Evrovizija zasedla peto mesto, trenutno sodeluje pri večjem hrvaškem humanitarnem projektu. Celoten izkupiček od vseh prodanih vstopnic za njene nastope bo namreč romal v poseben sklad za ogrožene hrvaške otroke. O sodelovanju pri humanitarnem projektu je med drugim povedala: ''Premikam lastne meje, saj me od nekdaj zanimajo različne stvari.''