Hrvaška igralka komentirala govorice, da naj bi razdrla zakon Momčila Otaševića

Kmalu po tem, ko je odjeknila vest, da se igralski par ločuje, so začele krožiti govorice, da naj bi se Momčilo zapletel s svojo soigralko Ano Uršulo Najev, s katero igra v priljubljeni hrvaški seriji Botri. Vse skupaj je Ana Uršula ovrgla in se na to temo hrvaškim medijem javila kar iz dopusta.

"Govorice nikakor niso resnične," je igralka povedala za Slobodno Dalmacijo: "Z Momom sva sodelavca in nikoli nisva bila, niti nisva zdaj kar koli več kot le to. To, da sem jaz razlog za njun razhod, nima nikakršne zveze z resnico in ne z zdravim razumom. Momo ima dva majhna otroka in mislim, da mora javnost prav zato vedeti resnico. Vsaj zaradi spoštovanja do njunih bližnjih."

Povedala je še, da razume, da je ona najbolj logična izbira, da se jo obtoži afere, saj v seriji Botri z Momčilom igrata zaljubljen par. "Mnogi me brez kakršnega koli zadržka obsojajo in me označujejo kot razdiralko zakona. Ne vem, kdo so ti anonimni zanesljivi viri, a mislim, da ni bolj zanesljivega vira kot midva in vsi ljudje, s katerimi delava vsak dan."