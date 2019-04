'Hrvaška je na prvi pogled videti lepa'

V obmorsko mesto Rovinj so prispeli hollywoodski zvezdniki Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds in Salma Hayek. Novico o tem, da prihajajo na Hrvaško, je že marca potrdil tudi župan mestaMarko Paliaga in dejal, da se bo snemanje pri njih trajalo slab teden.

Snema se namreč nadaljevanje filma iz 2017 Krij mi hrbet(The Hitman's Bodyguard), v katerem so zaigrali vsi trije igralci. Dvojka pa bo v originalu nosila naslov The Hitman's Wife's Bodyguard. Snemanje se je začelo prejšnji mesec v Londonu, zdaj je na vrsti Hrvaška, nekaj kadrov naj bi posneli tudi na Reki, nato se bo ekipa odpravila v Trst, maja pa naj bi se vrnili na Hrvaško, in sicer v Zagreb.