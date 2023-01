Hrvaška navijačica iz Katarja v družbi hollywoodskih zvezd

Ivana Knoll in Jamie Foxx sta skupaj zapustila zvezdniško obarvano zabavo.

Ivana se je pred dnevi v Miamiju na vabilo oskarjevca Leonarda DiCapria udeležila zabave, kjer se je družila z raperjem Drakom in igralcem Jamiejem Foxxom. 26-letna Hrvatica in 55-letni igralec sta zabavo skupaj tudi zapustila, njun odhod pa so ujeli fotografski objektivi. Z "dobrim prijateljem Jamiejem" je Ivana preživela tudi novo leto.

Vplivnica je nekaj utrinkov zabave na Floridi delila tudi na svojem Instagram profilu, kjer je s sledilci delila fotografijo s kanadskim raperjem Drakom. Pod objavo, na kateri se Ivana in Drake nasmejana držita v objemu, je 'zapisala' ognjeni emotikon. Uporabniki družbenega omrežja se zato že sprašujejo, ali se je med zvezdnikoma tiste noči zgodilo kaj vročega.