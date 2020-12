Hrvaška pevka Lana Jurčević med javljanjem v živo posnela potres

Hrvaška pevka Lana Jurčević je v objektiv ujela potres, ki je najbolj prizadel območje Petrinje, stresel pa je večji del Hrvaške in tudi Slovenije. Sledilcem na Instagramu se je javila v videu, po nekaj izrečenih besedah pa jo je presenetilo tresenje. Kamero je pustila prižgano, v roke je vzela svojega hišnega ljubljenčka in odšla na varno. Na videoposnetku je videti, kako se stvari premikajo.

Lana je bila vidno presenečena, pod video je zapisala: "Ravno zdaj! Potres … Do kdaj? Vzela sem psičko in pobegnila ven. Počakajte 15 sekund! Ne zdržim več. Če bi vedela, da bom to ujela v objektiv kamere … Ravno sem imela lepo atmosfero, sonce, čudovito kampanjo … Petrinja, Sisak … Držite se! Če je potrebna kakšna pomoč, se tukaj!"

Glasbenica je pripravljena priskočiti na pomoč tistim, ki to v tem trenutku najbolj potrebujejo. Na Hrvaškem, kot kaže, ni območja, kjer potresa prebivalci ne bi čutili. Na družbenih omrežjih so se odzvali tudi nekateri drugi znani obrazi. Igralka Ornela Vištica, ki je igrala v priljubljeni hrvaški telenoveli Larina izbira, je delila videoposnetek po potresu, ko so se na ulicah zbrali prestrašeni prebivalci. "Grozno. Odhitela sem iz trgovine na trg, zmanjkalo je elektrike in z bliskovito hitrostjo sem tekla vzdolž trga. To je pet minut po potresu. Najhujši občutek je, ko ne veš, kam bi tekel, pada kamenje, slišiš sirene," je svoje občutke strnila hrvaška igralka.