Hrvaška pevka Maja Šuput navdušila s fotografijo kot Pamela Anderson

Maja Šuput svoje sledilce na Instagramu zadnje dni razveseljuje s fotografijami iz dopusta, ki ga skupaj z možem Nenadom Tatarinovim in dveletnim sinom Bloomom preživlja v Dubaju. Poleg vseh fotografij pa so bili oboževalci zelo navdušeni nad tisto, ki jo je hrvaška pevka posnela v rdečih kopalkah v slogu Pamele Anderson .

43-letnica je pred kratkim za hrvaške medije opisala neprijetno izkušnjo iz januarskega dopusta na Mavriciju. Lokalni mediji so poročali, da so Hrvatico oškodovali za 23.000 evrov, kar pa je sama zanikala. "Ukradli so mi uro in torbico luksuzne blagovne znamke, a so z oceno vrednosti predmetov malo pretiravali. Ne poznajo cene torbice, ura pa je pravzaprav stara," je takrat povedala pevka, ki ji neprijetna izkušnja ni pokvarila počitnic.