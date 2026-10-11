Hrvaška pevka Maja Šuput po 'sanjskem' Šimetu poljublja drugega

Maja Šuput nič več ne skriva romantičnih čustev do Emila Tedeschija mlajšega . Hrvaška pevka je na družbenem omrežju objavila več fotografij s svoje rojstnodnevne zabave, največ pozornosti pa so pritegnile tiste, na katerih se poljublja s Tedeschijem. S tem je, kot kaže, javno potrdila njuno razmerje.

Na fotografijah se Maja in Emil objemata, poljubljata in držita za roke, oba pa sta dobre volje. Pevka je pokazala tudi, kako se je zabavala s prijatelji, ki so se ji pridružili na rojstnodnevni zabavi.

Par so prvič skupaj opazili konec septembra na zagrebškem letališču, od koder sta potovala v London. Med čakanjem na let naj bi se držala za roke, se objemala in poljubljala.