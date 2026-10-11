Hrvaška pevka Maja Šuput po 'sanjskem' Šimetu poljublja drugega

Maja Šuput nič več ne skriva romantičnih čustev do Emila Tedeschija mlajšega. Hrvaška pevka je na družbenem omrežju objavila več fotografij s svoje rojstnodnevne zabave, največ pozornosti pa so pritegnile tiste, na katerih se poljublja s Tedeschijem. S tem je, kot kaže, javno potrdila njuno razmerje.
Na fotografijah se Maja in Emil objemata, poljubljata in držita za roke, oba pa sta dobre volje. Pevka je pokazala tudi, kako se je zabavala s prijatelji, ki so se ji pridružili na rojstnodnevni zabavi.
Par so prvič skupaj opazili konec septembra na zagrebškem letališču, od koder sta potovala v London. Med čakanjem na let naj bi se držala za roke, se objemala in poljubljala.
Kdo je Emil Tedeschi mlajši?
Emil Tedeschi mlajši je sin podjetnika Emila Tedeschija, izvršnega direktorja in večinskega lastnika Atlantic Grupe. Leta 2019 se je poročil z Niko Perenčević, nekdanja zakonca pa sta se nato marca 2022 razveselila sina Emila. Avgusta 2025 je Tedeschi mlajši potrdil, da sta se ločila in ostala v prijateljskih odnosih. Nika Perenčević se je marca letos poročila s predsednikom Hrvaške nogometne zveze Marijanom Kustićem.
Maja in Šime sta se razšla spomladi
Priljubljena hrvaška pevka je bila skoraj leto dni v zvezi z 20 let mlajšim Šimetom Elezom, s katerim sta se spoznala med snemanjem videospota za eno od njenih pesmi. Da sta razmerje zaključila, je konec meseca maja potrdila Šuput, ko je za enega od hrvaških medijev dejala: "Vsaka zgodba ima svoj začetek in konec, midva pa sva se že nekaj časa bližala temu drugemu delu."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.