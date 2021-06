Hrvaška pevka zaradi nekaj dodatnih kilogramov tarča modnega kritika

"Grozno je videti. Malo se je zredila. Ta korona ji res ni naredila usluge," je povedal modni kritik Neven Ciganović o pevki Lani Jurčević , z njim pa se je strinjala tudi Lidija Baćić : "Mogoče kakšen kilogramček več in ... Ne vem." Lidija je bila s komentarjem očitno bolj skopa, a Lanini oboževalci so razbrali, da se glasbenica strinja z modnim kritikom.

Lana, ki je na svojem Instagram profilu že lansko poletje spregovorila o dodatnih kilogramih in o samopodobi, ni dovolila, da bi jo takšni komentarji razžalostili. Ko so jo novinarji vprašali, ali je videla prispevek na hrvaški televiziji RTL, kjer sta Baćićeva in Ciganović izjavila napisano, je Lana povedala: "Nisem gledala, a vidim, da so se vsi zelo razjezili. Ste videli, kakšen greh je zrediti se za štiri kilograme? Sram me je lahko, kako sem si dovolila kaj takšnega. Kaj šele govorijo ljudem, ki imajo 10, 20 ali 30 kilogramov preveč. In pa, kaj pomeni 'preveč kilogramov'?"

Večer kasneje se je pevka pojavila še na eni rdeči preprogi in kot so prepričani njeni zvesti oboževalci, je Lana nalašč izbrala obleko oprijetega kroja v bolj živi barvi. ki je dodobra poudarila njene obline. Pevka se ne pusti motiti in kot je že na svojih družbenih omrežjih večkrat pokazala, se ima rada takšno, kot je, in tudi druge spodbuja, da naj ne sledijo preveč nerealnim pričakovanjem okolice. Prav na tej prireditvi, ki jo je organizirala ena od hrvaških revij, je kasneje na svoji Instagram zgodbi objavila video, kjer ima v naročju pladenj poln hrane in ob objavo zapisala: "Zdaj se začne realnost. Trese se, trese."