Hrvaška se bo od Miša Kovača poslovila z dnevom žalovanja

Hrvaška vlada je ob smrti Miša Kovača jutrišnji dan razglasila za dan narodnega žalovanja, piše hrvaška tiskovna agencija Hina . Na ta dan bodo hrvaške državne zastave spuščene na pol droga na vseh stavbah, v katerih delujejo državna uprava, lokalne in regionalne oblasti, pa tudi na stavbah, kjer so sedeži ali poslovni prostori pravnih oseb oziroma v katerih fizične osebe opravljajo samostojno poklicno dejavnost.

Za razliko od dneva žalovanja, ki zahteva odpoved vseh zabavnih in kulturnih prireditev ter prilagoditev radijskega in televizijskega programa, dan narodnega žalovanja po navedbah hrvaške vlade ne prinaša odpovedi že načrtovanih dogodkov in koncertov.

Mate Mišo Kovač je umrl v soboto v 86. letu starosti. Glasbeno kariero je začel v zgodnjih 60. letih. Posnel je več kot 30 albumov, med njegovimi najbolj priljubljenimi pesmimi so Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš, Svi pjevaju, ja ne čujem.

Rodil se je leta 1941 v Šibeniku, kjer je preživel tudi otroštvo. Posebno vez je imel z Dalmacijo, Šibenikom, Splitom in Hajdukom. Vest o njegovi smrti so objavili tudi na splitskem stadionu Poljud, kjer je igral splitski prvoligaš.

V Šibeniku se bodo od pevca poslovili danes popoldne pred katedralo. V Splitu bo slovo od pevca v torek ob 16. uri na Poljudu v organizaciji HNK Hajduk, KNH Torcida in Hrvaške zveze glasbenikov (Hrvatske glasbene unije). Zbrani se bodo od Kovača poslovili ob njegovih najbolj znanih pesmih, poroča spletni portal index.hr. Po besedah splitskega skladatelja in glasbenega producenta Tomislava Mrduljaša, ki sodeluje pri organizaciji, bo vstop na Poljud brezplačen. Potrebno bo le prevzeti brezplačne vstopnice, natančnejše informacije o vstopnicah in druge podrobnosti o prireditvi naj bi objavili danes.

V Zagrebu naj bi bila komemoracija v dvorani Lisinski v sredo dopoldne, pogreb na pokopališču Mirogoj pa istega dne popoldne, vendar točni termini komemoracije in pogreba v Zagrebu še niso uradno potrjeni, še poroča omenjeni portal.