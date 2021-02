Hrvaška voditeljica po zastrupitvi s plinom: Odgovorne bom tožila

Nikolina Piše k in njena petletna hči Una sta dva dni preživeli v bolnišnici po tem, ko sta se zaradi uhajanja plina zastrupili z ogljikovim monoksidom. Ko sta se mama in hčerka zapuščali bolnišnico, ju je pričakal Vidoje , Nikolinin mož in Unin oče, ki je bil na poslovni poti v Beogradu v času incidenta.

"Zdaj sem v redu. Začeli bomo s preiskavo, kaj se je res zgodilo. V Zagrebu bom ostala še nekaj dni, saj imam še nekaj pregledov pred sabo. Če bo vse v redu, bomo šli v Beograd, saj v Zagrebu nimam kje živeti, razen v hotelu," je povedala Nikolina za portal 24Sata in dodala, da se v svoje stanovanje, kjer sta se s hčerko zaradi zastrupitve onesvestili, noče vrniti: "Za enkrat se tja ne mislim vrniti. Bojim se, da bi se to, kar se je zgodilo, ponovilo. Moje stanovanje je okej, ampak je stavba pretrpela kar nekaj poškodb, zato se mora to sanirati."

Povedala je tudi, kakšno je njeno trenutno zdravstveno stanje: "Rekli so mu, da so zdaj moja pljuča starejša od mene, čeprav sem nekadilka in čeprav se veliko ukvarjam s športom. To so pokazali izvidi na urgenci. Od nesreče dalje diham bolj plitko in hitro se zadiham. Preveriti moramo še, kako je z mojim srcem, saj sem imela nekaj sprememb v izvidih. Ogljikov monoksid je plin, ki se veže na kri, namesto na kisik in tako napada vitalne organie. Ogljikov monoksid sicer pride zelo hitro iz krvi, a posledice na organih ostajajo. Tudi Una je imela nepravilnosti na preiskavi srca."