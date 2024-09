Hrvaški chef kuhal za Nicole Kidman: Obožuje hrvaške specialitete

OGLAS

Kuhati za zvezdnike je zagotovo posebna čast, obenem pa tudi izziv, saj znajo biti nekateri od njih izjemno zahtevni. A ne Nicole Kidman. Kot je zaupal slavni hrvaški chef, ki ima te dni priložnost kuhati za slavne na filmskem festivalu v Benetkah, je zvezdnica izjemno preprosta. "Je izjemno prijazna in rada se šali. Tudi na svoj račun, zato je z njo vedno zabavno," je povedal Danijel Štrbić. Kako zahtevna pa je igralka, kar se tiče hrane? "Najbolj ji je všeč način priprave hrane. Dejala mi je, da je bila že povsod, da je poskusila že marsikaj, a hrvaška hrana ima zanjo poseben pomen," je za tuje medije zaupal kuhar in dodal: "Rada ima jastoge, škampe in školjke."

Nicole Kidman ni zahtevna glede prehrane. FOTO: Profimedia

Hrvaški kuharski mojster, ki je priznal, da s kuhanjem za zvezdnike živi svoje sanje, pa ni kuhal le za nekdanjo ženo Toma Cruisa, temveč tudi za številne druge znane obraze. Med njimi so nogometaš Luka Modrić, oče igralke Angeline Jolie, pevka Beyonce in režiser Francis Ford Coppola. "Ford Coppola je rekel, da je bil pred mnogimi leti v Dubrovniku in da je jedel sarajevske kebabe, zato je želel, da mu jih pripravim. Naredil sem mu jih, celo v kuhinjo je prišel gledat in jih zvaljal po dva, tri," je zaupal in obenem dodal, da si ni nikoli predstavljal, da bo v svoji karieri s tako veliki imeni imel priložnost spregovoriti, s Coppolo pa celo nazdraviti.

Tudi legendarni Francis Ford Coppola je v resnici izjemno preprost človek. FOTO: Profimedia

"Tako Nicole kot tudi Francis sta name naredila vtis, kot da ju poznam vse življenje. Nič posebnega nista, preprosta sta. Konec dneva zvedzniki jedo in pijejo kot vsi ostali, le večje zvezde so. Tako bi morali ravnati z njimi in oni to sprejemajo. Če vidijo, da si živčen, da te je strah, potem tudi držijo distanco," je zaupal kuhar, ki te dni pričakuje prihod enega svojih najljubših igralcev, Kevina Costnerja.