Hrvaški estetski kirurg: Biden je zaradi posegov videti 20 let mlajši

Novi ameriški predsednik, ki bo 20. novembra praznoval 78. rojstni dan, je po besedah hrvaškega estetskega kirurga Siniše Glumičića prestal kar nekaj lepotnih posegov. Zaradi teh je videti kar nekaj let mlajši, ocenil pa je tudi videz dozdajšnjega predsednika Trumpa.

''Joe Biden je v preteklih letih prestal nekaj estetskih posegov, to je dejstvo, o katerem ne dvomim,'' je pred kratkim izjavil eden od hrvaških estetskih kirurgov. Dr. Siniša Glumičić je javnosti poznan kot kirurg, ki je do lepšega videza pomagal številnim zvezdnikom. Povedal je, da je novoizvoljeni ameriški predsednik zagotovo prestal proces tako imenovanega 'pomlajevanja obraza', ki ga bolje poznamo pod tujim izrazom 'facelifting'. Glumičić je o svojih besedah prepričan, saj naj bi se na obrazu Bidna videle korekcije, ki jih je opravil na vratu in obrazu, čeprav čelo izdaja njegova prava leta.''To bo moral začeti reševati z botoksom,'' je pojasnil priznani kirurg.

icon-expand Novoizvoljeni ameriški predsednik naj bi prestal lepotne operacije na vratu in obrazu. ''Njegova leta izdaja zgolj čelo,'' je razložil strokovnjak. FOTO: Profimedia

Od blizu se z obeh strani obraza nekdanjega podpredsednika vidijo nekatere od brazgotin, ki se začnejo ob vrhu zunanje strani njegovega ušesnega kanala. ''Pri ljudeh, ki imajo kratke lase, so takšne brazgotine dobro vidne. Poudariti moram tudi, da je to mogoče nekoliko nespretno speljan poseg, vidi se, da ni popolnoma profesionalno, saj so te brazgotine vidne s prostim očesom. Če podam svoje mnenje, bi moral Biden zaradi tega prestati še korekcije operacij,'' je dodal in razložil, da v Združenih državah Amerike tovrstni pomlajevalni posegi niso redkost niti pri moški populaciji.

icon-expand Dr. Siniša Glumičić je razložil, kakšne posege je opravil Joe Biden. FOTO: Youtube

Glumičić opaža tudi, da si je Biden presadil lase, kar je mogoče ugotoviti ob primerjavi njegovih starejših in novejših fotografij. Meni, da so razlogi za takšne operacije večplastni: ''Najpogostejši razlog za posege, ki vključujejo pomlajevanje, je ta, da zunanji videz ni v skladu z notranjim občutkom. Ljudje se počutijo mladi, tako pa želijo tudi videti. Kar zadeva Bidna, moramo vzeti v obzir tudi njegove družinske tragedije. Izgubil je ženo in hčer, pozneje tudi sina. To lahko vpliva na zunanji videz, ko se ljudje psihično poberejo, želijo, da se popravi tudi fizično stanje.''

icon-expand Joe Biden leta 2010. FOTO: Profimedia

Kirurg meni, da mora biti kandidat za predsednika Združenih držav Amerike videti privlačno in dobro: ''Čeprav je postal najstarejši predsednik Združenih držav, je zaradi teh posegov videti najmanj 15 do 20 let mlajši.''Dodal je še, da pri Donaldu Trumpu ni zaznal sledi posegov, temveč le kozmetične korekcije, kar je opazno tudi na njegovi oranžni polti.