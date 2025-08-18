Svetli način
Hrvaški evrovizijski predstavnik objavil prve fotografije s fantom

Zagreb, 18. 08. 2025 14.54 | Posodobljeno pred 2 urama

Pevec Marko Bošnjak, ki je s pesmijo Poison Cake zastopal Hrvaško na Evroviziji, je na družbenem omrežju presenetil z objavo fotografij, na katerih je skupaj s svojim fantom. Če ga je še do pred kratkim skrival pred javnostjo, temu zdaj ni več tako. Par je skupaj počitnikoval na hrvaški obali, tam pa so nastale tudi objavljene fotografije.

Marko Bošnjak je objavil prve fotografije s svojim partnerjem. Skupaj sta bila na poletnih počitnicah, hrvaški predstavnik na letošnji Evroviziji pa je tako prvič pokazal svojega fanta, s katerim sta v zvezi že dve leti. "Šele na 13. plaži sva našla nekaj prostora," je zapisal ob fotografijah.

Pevca je slovenska javnost spoznala med letošnjo Evrovizijo, ko je s svojo pesmijo zastopal Hrvaško, vse od izbora na Dori pa se je moral soočati s kritikami glede spolne usmerjenosti. 21-letnik, ki ne skriva, da je v zvezi s fantom, je nedavno za hrvaški Story spregovoril o razmerju s Špancem in razkril, da razmišlja tudi o selitvi v tujino.

"Nisva v razmerju na daljavo. Že od samega začetka mi je bilo pomembno, da sva fizično prisotna drug za drugega, saj sem rekel, da takšnega odnosa ne morem graditi na daljavo," je dejal in razkril, da se je Španec preselil na Hrvaško, kjer odtlej živita v Zagrebu.

