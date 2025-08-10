Hrvaški evrovizijski predstavnik s partnerjem načrtuje selitev v tujino

Marka Bošnjaka je slovenska javnost spoznala med letošnjo Evrovizijo, ko je s svojo pesmijo zastopal Hrvaško, vse od izbora na Dori pa se je moral soočati s kritikami glede spolne usmerjenosti. 21-letnik, ki ne skriva, da je v zvezi s fantom, je nedavno za hrvaški Story spregovoril o razmerju s Špancem in razkril, da razmišlja tudi o selitvi v tujino.
"Nisva v razmerju na daljavo. Že od samega začetka mi je bilo pomembno, da sva fizično prisotna drug za drugega, saj sem rekel, da takšnega odnosa ne morem graditi na daljavo,", je dejal in razkril, da se je Španec preselil na Hrvaško, kjer odtlej živita v Zagrebu, a bi se že kmalu lahko zgodilo, da se bo to spremenilo, saj že načrtujeta selitev v tujino.
"Kmalu začenja novo poglavje, ker se nameravam odseliti s Hrvaške, a tokrat greva skupaj. Spoznala sva se v Zagrebu, kamor je prišel na obisk k skupnemu prijatelju. Ne bi rekel, da je bil to usoden trenutek, ampak takoj sem pri njem začutil nekaj zelo dobrega. Ima to redko mirnost in toplino, ki me je pritegnila," je dejal, a identitete svojega partnerja ni želel razkriti.
"Z njim se učim biti bolj odgovoren do sebe. Poleg njega so mi pomembni tudi nekateri bližnji prijatelji in del moje družine. Ni treba, da jih je veliko, pomembno mi je, da so odnosi iskreni in mirni,", je poudaril pevec, ki so ga s partnerjem opazili med počitnicami, ko sta s čolnom obiskovala hrvaške otoke.
