Tuja scena

Hrvaški evrovizijski predstavnik s partnerjem načrtuje selitev v tujino

Zagreb, 10. 08. 2025 09.28 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
Pevca Marka Bošnjaka, ki je s pesmijo Poison Cake zastopal Hrvaško na Evroviziji, so nedavno ujeli v objektive v družbi partnerja, 21-letni Hrvat pa je nedavno za Story razkril, kako sta se s Špancem, s katerim sta v zvezi že dve leti, spoznala in kako preživljata poletne dni.

Marka Bošnjaka je slovenska javnost spoznala med letošnjo Evrovizijo, ko je s svojo pesmijo zastopal Hrvaško, vse od izbora na Dori pa se je moral soočati s kritikami glede spolne usmerjenosti. 21-letnik, ki ne skriva, da je v zvezi s fantom, je nedavno za hrvaški Story spregovoril o razmerju s Špancem in razkril, da razmišlja tudi o selitvi v tujino.

"Nisva v razmerju na daljavo. Že od samega začetka mi je bilo pomembno, da sva fizično prisotna drug za drugega, saj sem rekel, da takšnega odnosa ne morem graditi na daljavo,", je dejal in razkril, da se je Španec preselil na Hrvaško, kjer odtlej živita v Zagrebu, a bi se že kmalu lahko zgodilo, da se bo to spremenilo, saj že načrtujeta selitev v tujino.

"Kmalu začenja novo poglavje, ker se nameravam odseliti s Hrvaške, a tokrat greva skupaj. Spoznala sva se v Zagrebu, kamor je prišel na obisk k skupnemu prijatelju. Ne bi rekel, da je bil to usoden trenutek, ampak takoj sem pri njem začutil nekaj zelo dobrega. Ima to redko mirnost in toplino, ki me je pritegnila," je dejal, a identitete svojega partnerja ni želel razkriti.

"Z njim se učim biti bolj odgovoren do sebe. Poleg njega so mi pomembni tudi nekateri bližnji prijatelji in del moje družine. Ni treba, da jih je veliko, pomembno mi je, da so odnosi iskreni in mirni,", je poudaril pevec, ki so ga s partnerjem opazili med počitnicami, ko sta s čolnom obiskovala hrvaške otoke.

KOMENTARJI (32)

Levi so barabe
10. 08. 2025 10.40
Hja, na hrvaškem bi hitro taki končali isto kot vrhničan. Zato se selita. Sicer pa koga briga
ODGOVORI
0 0
3320.
10. 08. 2025 10.38
+2
s partnerjem 🤦🏻‍♂️
ODGOVORI
2 0
bandit1
10. 08. 2025 10.33
+4
Še enkrat trdim Dr. Rugelj in Dr. Zihler sta imela prav, žal sta pokojna.
ODGOVORI
5 1
InaB
10. 08. 2025 10.28
+3
Komu mar
ODGOVORI
3 0
M_teoretik
10. 08. 2025 10.24
+4
Če smo mi tujina, pol je še sprejemljivo, da to omenjajo!?
ODGOVORI
4 0
kiropraktik
10. 08. 2025 10.23
+2
O našem najbolj znanem pa ne upate pisati?
ODGOVORI
3 1
Hitri Zigi 78
10. 08. 2025 10.36
+4
Maš vsaj 3 v vladi
ODGOVORI
4 0
bc123456
10. 08. 2025 10.16
+7
ČIM PREJ !!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
8 1
Ana15
10. 08. 2025 10.04
-6
Prvo pometite pred svojim pragom. Kok imate problemov, da vas moti kako živijo drugi.
ODGOVORI
2 8
Hitri Zigi 78
10. 08. 2025 10.06
+10
Ma domov si jih pelji pa uživajte
ODGOVORI
12 2
Hitri Zigi 78
10. 08. 2025 10.09
+9
Drugače je pa jako važno kako živijo in kaj počnejo šupak-majstri
ODGOVORI
10 1
Kaskader
10. 08. 2025 10.03
+16
Lahko bi naredili bolj senzacionalen naslov ... npr. Na Hrvaškem se zmanjšuje število toplovodarjev.
ODGOVORI
17 1
bandit1
10. 08. 2025 09.56
+10
Na podlagi zbrisanih komentarjev lahko naredite javno mnenjsko raziskavo za kar hočete in nam ne vsiljujte mnenja 700 vprašani o določenih zadevah.
ODGOVORI
11 1
Definbahija
10. 08. 2025 09.56
+1
V toliko krščanski državi živijo tudi geji? To ni možno. To ste si izmislili!! Pa ja ne NDH in HDZ to dopustita
ODGOVORI
7 6
Hitri Zigi 78
10. 08. 2025 10.00
+1
Sej jih je med njihovimi vrstmi največ in se skrivajo pod 2 dilcam ki sta skupaj zbiti
ODGOVORI
3 2
yolli
10. 08. 2025 09.53
+5
Motnja v razvoju.....
ODGOVORI
9 4
Hitri Zigi 78
10. 08. 2025 09.56
+7
Motnja so mediji ki to podpirajo
ODGOVORI
10 3
bohinj je zakon
10. 08. 2025 09.53
+5
Hrvat?
ODGOVORI
5 0
bc123456
10. 08. 2025 10.18
+2
NI HRVAT NAŠ MINISTER M...........
ODGOVORI
2 0
Hitri Zigi 78
10. 08. 2025 09.50
+8
Jako važno. Kaj pa naš Golob in Arčon in Maljevac. Trio adio.Sam majo srečo da majo še enga majstra v lezenjuv rit Sajovica. In evo kdo vodi državo
ODGOVORI
9 1
Hitri Zigi 78
10. 08. 2025 09.57
+3
Aja Tinca pa podmazuje pa dlake brije da se ne zafeclajo
ODGOVORI
3 0
Uporabnik1935308
10. 08. 2025 09.49
+14
Evrovizija je enako LGBTQ,
ODGOVORI
17 3
Racional-ec
10. 08. 2025 09.53
-1
Groza
ODGOVORI
2 3
