Hrvaški evrovizijski predstavnik s partnerjem načrtuje selitev v tujino

Pevca Marka Bošnjaka, ki je s pesmijo Poison Cake zastopal Hrvaško na Evroviziji, so nedavno ujeli v objektive v družbi partnerja, 21-letni Hrvat pa je nedavno za Story razkril, kako sta se s Špancem, s katerim sta v zvezi že dve leti, spoznala in kako preživljata poletne dni.

Marka Bošnjaka je slovenska javnost spoznala med letošnjo Evrovizijo, ko je s svojo pesmijo zastopal Hrvaško, vse od izbora na Dori pa se je moral soočati s kritikami glede spolne usmerjenosti. 21-letnik, ki ne skriva, da je v zvezi s fantom, je nedavno za hrvaški Story spregovoril o razmerju s Špancem in razkril, da razmišlja tudi o selitvi v tujino.

"Nisva v razmerju na daljavo. Že od samega začetka mi je bilo pomembno, da sva fizično prisotna drug za drugega, saj sem rekel, da takšnega odnosa ne morem graditi na daljavo,", je dejal in razkril, da se je Španec preselil na Hrvaško, kjer odtlej živita v Zagrebu, a bi se že kmalu lahko zgodilo, da se bo to spremenilo, saj že načrtujeta selitev v tujino.

"Kmalu začenja novo poglavje, ker se nameravam odseliti s Hrvaške, a tokrat greva skupaj. Spoznala sva se v Zagrebu, kamor je prišel na obisk k skupnemu prijatelju. Ne bi rekel, da je bil to usoden trenutek, ampak takoj sem pri njem začutil nekaj zelo dobrega. Ima to redko mirnost in toplino, ki me je pritegnila," je dejal, a identitete svojega partnerja ni želel razkriti.