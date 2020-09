Hrvaški gostinci zamerijo glasbenikom: Cene nastopov ostajajo enake, kje je solidarnost

Zdaj pa je svojo plat zgodbe za hrvaške medije predstavil tudi lastnik kar treh priljubljenih nočnih klubov, ki je v gostinskem poslu že več desetletij. Čeprav so nočni lokali odprti le do polnoči, pa se glasbeni dogodki v skladu z usmeritvami vseeno odvijajo. Gostinci pa se ob tem soočajo s številnimi težavami, obisk v klubih je manjši, estradniki pa si za svoje delo še vedno želijo plačila v vrtoglavih zneskih.

Pa vendar imajo hrvaški glasbeni izvajalci, v primerjavi s slovenskimi glasbeniki, kar nekaj koncertov, saj so tudi nekateri nočni klubi, kjer pogosto nastopajo, odprti. A vseeno so se mnogi od njih pred nekaj meseci pritoževali, da je njihov prihodek izredno okrnjen in da ne vedo, kako naprej.

Nina Badrić je poleti hrvaški vladi namenila nekaj besed in prosila za razumevanje: "Zdi se mi, da je to edini poklic, ki je še vedno v karanteni in kjer še niso sprejeti ukrepi ter pogoji, pod katerimi bi mi lahko nastopali.

"Včasih smo v klubih imeli po tisoč gostov, zdaj jih na zabavo pride morda tristo. Seveda pa glasbeniki nočejo nastopiti za 3000 evrov, njihova cena ostaja praktično nespremenjena,"je povedal zagrebški gostinec. Pandemija je v nekem trenutku zaustavila svet, zdaj pa pri naših južnih sosednih velja, da so restavracije lahko odprte do druge ure zjutraj, kavarne, pubi, nočni klubi in ostali ponudniki, ki tržijo zgolj pijačo, pa maksimalno do polnoči in tako bo ostalo vsaj do 7. oktobra.

"Z nočnim barom, ki ima veliko teraso, smo poskušali med poletjem na odprtem s koncerti v živo, ampak smo si tako naredili samo minus. Ljudje ne želijo na zabavo, če vedo, da bo vsega konec že ob 12. uri," je dejal razočarani gostinec in povedal, da se z nekaterimi priporočili glede zajezitve virusa strinja, obenem pa meni, da bi morale biti usmeritve konkretnejše:"Ali dovoliš, da so klubi odprti, ali pa jih vse zapreš. Vendar bi ob tem, ko bi vsi ostali brez dela, morali finančno pomagati. Zato nam vlada ne prepoveduje, da delamo, obenem pa so naredili vse, da zaradi težav lokale zapremo sami."