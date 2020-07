Hrvaški kmetje pevke vabijo na njive: Severina, Nina pridita pomagat pobrati krompir

Hrvaški pevci in pevke imajo, v primerjavi s slovenskimi izvajalci, kar nekaj koncertov, sodeč po družbenih omrežjih, kjer se nenehno pojavljajo novi in novi dogodki ter fotografije, posnetki s koncertov. Tudi nočni klubi, kjer veliko glasbenikov nastopa, so odprti, za razliko od slovenskega tržišča. A vseeno se hrvaški glasbeniki pritožujejo, da je premalo prihodka in da ne vedo, kako naprej. Pred dnevi je Nina Badrić hrvaški vladi namenila nekaj besed in prosila za razumevanje, da se zdi, da so glasbeniki edini ostali pozabljeni v času epidemije. "Zdi se mi, da je to edini poklic, ki je še vedno v karanteni in kjer še niso sprejeti ukrepi ter pogoji, pod katerimi bi mi lahko nastopali. To ni hobi, za vse tiste, ki mislite, da smo se ves čas samo malo zabavali. To je zelo težko in odgovorno delo, od katerega pa nisem samo jaz finančno odvisna, temveč tudi drugi. Odgovorna sem za ljudi, ki me spremljajo na moji poti," je zapisala pevka in ob tem omenila svojo spremljevalno skupino, medijske predstavnike, menedžerje in druge.

In prav ta Ninina izjava je bila povod, da je hrvaška uporabnica Facebooka v status napisala: "Čez nekaj dni pobiramo krompir v okolici Bjelovarja zato pozivam Nino, Severino in ostale estradnike, ki so vzeli pomoč štirih tisočih kun (526 evrov, op. a.), da pridejo in pomagajo na polju." Dodala je, da pevkam svetuje, da se primerno oblečejo, saj drage oblekice ne bodo najboljša izbira. In tej objavi so sledile še druge ponudbe širom Hrvaške. Javili so se kmetje iz Osijeka, Zagreba in Zadra ter pevkam ponudili delo, če jim je dolgčas.

Nino Badrić je pod njenim zapisom sicer nekaj oboževalcev in glasbenih sodelavcev podprlo in jo bodrilo, da bo moralo biti slej kot prej spet bolje in da naj zdrži še malo. No, nekateri pa so bili prepričani, da pretirava, saj se jim zdi, da bi si lahko s preteklimi nastopi zaslužila dovolj denarja za nekajmesečno brezskrbno življenje.

Nina je sicer trenutno situacijo komentirala, Severina, ki je v tem času imela en koncert pa odpovedanih koncertov zaradi epidemije še ni komentirala.