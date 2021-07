Hrvaški nogometaš z romantično fotografijo sporočil, da bo očka

Andrej Kramarić je veselo novico o naraščaju objavil na družbenih omrežjih. 30-letnik je delil romantično fotografijo s turškega letovišča Bodrum, kjer očitno dopustuje s svojo ženo Mio. Ta je nosila dolgo belo poletno obleko, njen mož pa kratke jeans hlače in srajco ter športne superge. Kot lahko vidimo, je bodoča mamica že visoko noseča, tako da se bosta naraščaja razveselila zelo kmalu.

Bodoči očka je fotografijo pospremil s simbolom za ljubezen – rdečim srcem. Le dvajset minut po objavi fotografije je njegova objava dobila več kot šest tisoč všečkov, številni sledilci pa so srečnemu paru čestitali za naraščaj.

Andrej in Mia, ki sta se v zvezi od leta 2017, sta se poročila konec marca letos. Mia se je lani po diplomi na veterinarski šoli v Zagrebu preselila k Andreju v Heidelberg in že takrat so se pojavile govorice, da bi se lahko kmalu sprehodila do oltarja. Hrvaški nogometaš in njegova žena bosta jeseni zibala, trenutno pa uživata še na zadnjem dopustu v dvoje.