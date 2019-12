Hrvaški pevec Jole po treh hčerkah dobil sina

Elegantše poroča, da se mamica in dojenček dobro počutita, deklice pa so zelo vesele, da je v družino prišel fantek.

Znani splitski par pa je že večkrat poudaril, da si želi veliko družino. Jole je celo povedal, da bi rad imel štiri otroke, saj tudi sam prihaja iz velike družine. Želja se mu je tako uresničila in pravi, da je družina vedno na prvem mestu in verjame, da bo imel dovolj energije, da bo uskladil svoje glasbeno udejstvovanje s sladkimi skrbmi, ki jih je prinesel nov član družine. Ravno v tem času pred dvema letoma je glasbenik namreč dejal, da je december za glasbenike najbolj naporen mesec v letu in je zato včasih težko usklajevati družino in kariero. "A nekako zmoremo, saj imam neverjetno srečo z ženo Ano, ki drži vse štiri vogale naše hiše, super se ujameva in na koncu je vse, kot mora biti," je iskreno povedal Jole.