Hrvaški pevec Mladen Grdović po tridesetih letih znova samski

Pevec, rojen v Zadru, ki ga javnost pozna po hitih 'Evo mene moji ljudi', 'Nije u šoldima sve' in drugih, se je ločil po turbulentni zvezi z ženo Brankico, ki je trajala kar tri desetletja. Par je bil poročen 22 let, zadnja leta pa sta zaradi njegovih težav s prekomernim uživanjem alkohola živela na ločenih naslovih.

Mladen Grdović in ženaBrankica sta se v preteklih letih že večkrat razšla in potem znova pobotala. Soproga je hrvaškemu pevcu znova in znova dajala priložnost, da je napake popravil, tokrat pa je bila očitno škoda, ki jo je glasbenik zakonu naredil v preteklosti, nepopravljiva. Zakon med 49-letnico in 12 let starejšim Grdovićem se je po kar 22 letih uradno zaključil na okrajnem sodišču v Zadru.

Čeprav je pevec že od začetka oktobra vse govorice o njunih težavah ostro zanikal, je bilo jasno, da so stvari resne, saj za komentar ni bila dostopna niti Brankica. Še pred dnevi je Grdović namreč hrvaškim medijem zatrdil, da bosta kmalu proslavila tri desetletja skupne poti. ''Poročila sva se leta 1997 v Las Vegasu, obletnico pa slaviva 21. maja. To bo trideseto leto, odkar sva skupaj,''je takrat povedal in dodal, da sta pred tem osem let živela v zunajzakonski skupnosti. Dodal je, da o darilu še ne razmišlja, na vprašanje o njunem odnosu pa je odgovori: ''Vse je v redu, zdaj sva že stara. Ko greva drug mimo drugega v kuhinji je, kot da se ne vidiva,'' je poskušal biti duhovit. Kljub vsemu je Brankica točno 21. maja po 22 letih zakona podala obtožnico proti soprogu zaradi razveze, sodišče pa je njeno tožbo potrdilo v avgustu, ko je bilo jasno, da ni nobene možnosti, da se par znova spravi. Kmalu po tem je Mladenov manager Ljubo Šeperić javnosti izdal, da Brankica že tri leta več ne živi v skupnem domovanju, ampak je podnajemnica, med tem, ko je Mladen občasno živel tudi v njenem najetem stanovanju.

icon-expand Mladen Grdović leta 2017 na koncertu v ljubljanskih Stožicah. FOTO: Profimedia

Grdoviću je bilo pred kratkim odrejena tudi prepoved približevanja soprogi na razdalji najmanj 30 metrov. Do tega je prišlo po incidentu, ko je želel nasilno vstopiti v stanovanje, kjer žena trenutno prebiva, za tem pa si je prislužil policijsko prijavo. Manager je po tem, ko je javnost dosegla novica o ločitvi, podal neuradno izjavo zadrskega pevca: ''Z Mladenom sem se slišal in rekel mi je, da ne želi ničesar komentirati v javnosti. Povedal je, da se ločuje kot vsak drugi državljan in da to ni nikogaršnja skrb.''Dodal je še, da se prijatelj počuti dobro in da je veselega razpoloženja.

''Ni žalosten. Zdaj bo celo malo proslavil. Bil je s prijatelji, ko sva se slišala. V zadnjih dneh ni pil, ampak pri Mladenu nikoli ne veš. Prepričan sem, da se bosta z Brankico še naprej družila in dobivala, ločitev sta rešila samo na papirju,'' je še povedal Šeperić. Na vprašanje o delitvi premoženja pa je dejal: ''Hišo v Zadru, kjer sta živela, je on podedoval, žena s tem nima nič. Imata pa tudi kavarno v Zadru in stanovanje v Zagrebu, to pa bi lahko bil predmet delitve.''