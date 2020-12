Hrvaški pevec Mladen Grdović pridržan zaradi vožnje pod vplivom alkohola

"Z Mladenom se nisem slišal že več kot teden dni, sedaj pa se ne oglaša na telefon,"je povedal Šeperić, po informacijah policije pa so Grdovića prijeli po tem, ko je alkoholiziran vozil mercedes z registrsko oznako Zadra. Po odvzemu prostosti so ga na policijski postaji pridržali do streznitve, nato pa so ga prepeljali k sodniku za prekrške v Zadru, od koder je bil kasneje izpuščen.