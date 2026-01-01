Naslovnica
Tuja scena

Hrvaški pevec točno ob polnoči dobil hčerko

Šibenik, 01. 01. 2026 14.47 pred 59 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Marko Škugor

Marko Škugor si bo vstop v leto 2026 zapomnil za vselej. Točno ob polnoči je na svet namreč prijokala njegova hčerka. Veselo novico je delil na spletu, kjer je objavil tudi njuno prvo skupno fotografijo. Marko je sicer že očka dveh sinov, ki sta z novim letom postala ponosna starejša brata.

Hrvaški glasbenik Marko Škugor je v novo leto vstopil na najlepši možni način. Točno ob polnoči se je razveselil prihoda hčerke. Veselo novico je delil na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook, kjer je zapisal: "Naša princeska, rojena 1. 1. točno ob 00.00."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S sledilci je delil fotografijo, na kateri pestuje novorojenčico, ob tem pa je vsem zaželel srečno in zdravo novo leto. Uporabniki so pevca in njegovo potomko zasuli z lepimi željami, čestitali so tudi njegovi dolgoletni soprogi in dvema sinovoma, ki sta ob prehodu v leto 2026 postala starejša brata.

Marko Škugor otrok novo leto

Zvezdnica filma Ena bitka za drugo zopet samska

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Angelina145
01. 01. 2026 15.01
A je potem rojena v letu 2025 ali 2026? :)
Odgovori
+1
1 0
ssecnik
01. 01. 2026 15.43
Hja,letos,ker je 00.00.Če bi bila pa ob 24.00 bi bila pa lani. Bog pomagi,komu je to jasno?
Odgovori
0 0
