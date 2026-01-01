Hrvaški pevec točno ob polnoči dobil hčerko

Marko Škugor si bo vstop v leto 2026 zapomnil za vselej. Točno ob polnoči je na svet namreč prijokala njegova hčerka. Veselo novico je delil na spletu, kjer je objavil tudi njuno prvo skupno fotografijo. Marko je sicer že očka dveh sinov, ki sta z novim letom postala ponosna starejša brata.