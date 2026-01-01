Hrvaški pevec točno ob polnoči dobil hčerko

Hrvaški glasbenik Marko Škugor je v novo leto vstopil na najlepši možni način. Točno ob polnoči se je razveselil prihoda hčerke. Veselo novico je delil na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook, kjer je zapisal: "Naša princeska, rojena 1. 1. točno ob 00.00."
S sledilci je delil fotografijo, na kateri pestuje novorojenčico, ob tem pa je vsem zaželel srečno in zdravo novo leto. Uporabniki so pevca in njegovo potomko zasuli z lepimi željami, čestitali so tudi njegovi dolgoletni soprogi in dvema sinovoma, ki sta ob prehodu v leto 2026 postala starejša brata.
