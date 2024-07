Hrvaški plavalec Nikola Miljenić ne osvaja le medalj, temveč tudi ženska srca

Olimpijskih iger v Parizu se je udeležil tudi hrvaški plavalec Nikola Miljenić, za katerega je to že drugi nastop pa tem prestižnem tekmovanju, 26-letnik pa je pozornost pritegnil tudi s svojim videzom. Njegovi sledilci na družbenih omrežjih so očarani nad njegovim videzom in poudarjajo, da ima telo Apolona, nekateri pa so ga že označili za najbolj privlačnega hrvaškega olimpijca letošnjega leta.