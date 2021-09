Hrvaški sanjski Goran po razhodu s Claudio spet z bivšo

Ljubezenski parček iz hrvaškega šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin savršeni), Goran Jurenec in Hana Rodić sta bila eden najbolj popularnih parov in sta poskrbela, da je bilo prelitega veliko črnila. Po treh letih ljubezni je počilo marca, ko sta se odločila, da zvezo obesita na klin. Nekdanja zaljubljenca sta drug drugega obtoževala in prelagala krivdo, kdo laže in kdo je v resnici kriv, da je šla njuna zveza po gobe. Goran je tolažbo kmalu našel v objemu Claudie Lucie, ki ima poljske in nemške korenine. V javnosti je zdaj udarila novica, da se je par razšel, kar sta oba tudi potrdila.