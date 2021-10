Hrvaški sanjski Goran potrdil zvezo s Hano in ji izpovedal ljubezen

Potem ko so v medijih zaokrožile fotografije srečanja v Samoboru med hrvaškim Sanjskim Goranom Jurencem in Hano Rodić, kandidatko iz prve sezone šova Gospodin Savršeni, je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bosta nekdanja zaljubljenca znova pristala v skupnem objemu. Goran se je namreč takrat že razšel s svojim dekletom Claudio Lucio Pioch. V zadnjih tednih pa so bile vse glasnejše govorice, da sta Sanjski Goran in Hana obnovila razmerje, za kar se je zdaj izkazalo, da drži. Njun pogovor in vnovično snidenje ter druženje v Berlinu so obrodili sadove, saj sta zaljubljenca zdaj s staro fotografijo, selfijem potrdila, da sta spet skupaj.

Zvezdnik hrvaškega resničnostnega šova je na svojem zasebnem profilu na Instagramu zapisal: "Na koncu bo vedno ljubezen." Ter pod ključnik zapisal #spetskupaj. Hana pa je na svojem, prav tako zasebnem profilu zapisala: "Nič naju ne more ločiti. Ti si tisti, ki sem ga morala najti." Sodeč po njunih objavah, parček trenutno uživa v Zagrebu.

Pod njuno objavo so se vsuli številni komentarji v podporo njuni ljubezni. Med drugim so zapisali: "Bil je že čas.", "Ljubezen je še vedno najmočnejša.", "Vesel sem za vaju." itd. Eden od sledilcev ga je celo vprašal, kako se počuti v ponovnem razmerju s Hano. Goran je na to v zgodbi odgovoril: "Bolje kot še nikoli. Ampak potrebovala sva čas, da se o vsem pogovoriva ... Bilo je veliko napak in tudi sam sem se motil. A prepričan sem, da si vsak zasluži drugo priložnost, če spozna svojo napako. Mi vsi delamo napake in včasih na žalost tudi veliko. Pomembno je, da ne ponavljamo istih napak in da se iz njih nekaj naučimo," je zapisal Goran ter za konec označil Hanin profil in še dodal: "Ljubim te, ljubica ..."