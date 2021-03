Hrvaški Sanjski moški Goran Jurenec spet samski

Hrvaška 23-letna vplivnica Hana Radić in nekdanji hrvaški Sanjski moški, 40-letni Goran Jurenec, sta se pred tremi leti spoznala v resničnostnem šovu, kjer sta se zaljubila in skupaj ostala tudi po koncu snemanja. Načrtovala sta celo selitev v London, a očitno je vse skupaj padlo v vodo.

Hana je namreč svoje sledilce na Instagramu obvestila, da je sveže samska."Dragi moji, danes sem naredila konec svojemu odnosu z Goranom in mislim, da je čas, da to izveste tudi vi. Prosim vas, ne pišite mi, kaj in kako. Trenutno mi je zelo težko zaradi nekaterih stvari, ki sem jih izvedela,"je zapisala 23-letnica in dodala: "Prosila bi vas za razumevanje in podporo, ki ju v teh časih resnično potrebujem."