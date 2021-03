Hrvaški sanjski moški Goran se je po razhodu s Hano vrnil k bivši: Tega ne obžalujem

"Moram vam povedati nekaj, kar me že dolgo časa muči in mi leži na duši. To bo za vas veliko presenečenje. Že dolgo časa se nisem oglasil na Instagramu, ker sem bil zelo nesrečen, a končno sem pripravljen o tem govoriti, vam povedati resnico in javno priznati, da sem naredil veliko napako. Od Hane ste verjetno že izvedeli, da nisva več skupaj," je zapisal Goran, ki je priznal, da se je Hana po božičnih praznikih vrnila v Zagreb, on pa se je preselili v London, da začne novo življenje.

"Če sem iskren, sem najino zvezo želel prekiniti že pred enim letom, a se je nato zgodil 'lockdown'. Bila sva zaprta v Nemčiji in enostavno je nisem mogel pustiti, saj sem vedel, da nima nikogar in da je odvisna od mene. Sledilo je grozno leto z nekaj prepiri in velikimi izbruhi. Prosim vas, da razumete, da zaradi spoštovanja do Hane ne želim govoriti o podrobnostih. Najina različna pogleda na življenje sta mi pokazala, da ni oseba, s katero si želim graditi prihodnost, čeprav sem se dolgo časa trudil sebe v to prepričati, ker je bil pritisk javnosti velik. Edina podpora, ki sem jo imel v tem času, je bil stik z mojim nekdanjim dekletom Claudio . In zdaj vam bom iskreno povedal, da so se med nama razvila čustva. Iskal sem rešitev, kako bi bila lahko skupaj, a ni bilo mogoče, saj sem vedel, da Hana razen mene nima nikogar. Ta občutek je bil strašen in uničil me je!"

"Ko sem izvedel, da se selim v London, sem končno dobil žarek upanja v tej veliki temi in možnost, kako bi našel izhod iz vsega tega. Zato sem Hano poslal v Zagreb, sam pa sem se s Claudio preselil v London. Na to sva gledala kot na najin nov začetek, ki sva ga že dolgo časa iskala. Te odločitve ne obžalujem, saj sem našel ljubezen. Žal mi je samo, da že od začetka nisem bil iskren do Hane in da sem ji lagal. Enostavno nisem imel srca, da bi ji povedal, da ljubim drugo dekle, saj sem vedel, da jo bo to prizadelo. Srce me boli, da sem jo tako prizadel, ampak nisem je mogel pustiti same, zato sem raje mučil sebe, namesto da bi bil iskren,"svoje ravnanje obžalujeGoran, ki se želi opravičiti Hani. Med drugim je pojasnil, da se ni oglašal na Instagramu, ker se je želel osredotočiti na svojo srečo in da danes ve, da se je pravilno odločil. Dodal je, da ni besed, s katerimi bi opisal, kako zelo mu je žal.

"Razumem, da Hana svojo bolečino in jezo težko nadzoruje in pričakujem, da se bo situacija poslabšala, a vse to o njej že vem od začetka zaprtja države. Na koncu oba veva, da sva celo lansko leto živela drug z drugim, a spala v različnih sobah. Tudi to sem sprejel, kot da bi jo pustil samo. Raje sem bil popolnoma nesrečen, kot da ji vzamem edino podporo, ki jo je imela v meni. Hani želim vse najboljše v prihodnosti in upam, da bo našla partnerja, s katerim bo lahko srečna. Upam, da mi vi in Hana lahko oprostite mojo veliko napako. Želim si le imeti zvezo, v kateri sem končno srečen in to zdaj imam."

Za konec še doda:"Včasih preprosto ni prave razlage, v katero smer gre ljubezen. Ker ljubezen je tisto, po čemer vsi hrepenimo in upam, da boste lahko srečni zame."