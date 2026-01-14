Naslovnica
Tuja scena

Hrvaški Sanjski moški Karlo Godec praznuje: 'Najprej z družino, nato s prijatelji'

Zagreb, 14. 01. 2026 15.07

K.Z.
Karlo Godec

Karlo Godec, ki bo eden od dveh Sanjskih moških Hrvaške in ga bomo kmalu gledali tudi na VOYO, je dopolnil 27 let. Ob tej priložnosti je razkril, kaj si je zaželel za rojstni dan, kakšno je bilo njegovo otroštvo, pa tudi, kdo ga je v življenju doslej najbolj podpiral.

Karlo Godec je ob dopolnjenem 27. letu starosti dejal, da je imel vedno rad rojstne dneve. Posebej všeč mu je bilo, da se je ob teh priložnostih zbrala celotna družina in se zelo zabavala. Še danes je enakega mnenja, da so praznovanja rojstnih dni prave priložnosti, da okoli sebe zbere vse ljudi, ki jih ima najraje. "Najprej bom praznoval s svojimi najbližjimi in sorodniki, nato pa bom žural s prijatelji," je povedal 27-letnik.

Karlo Godec kot otrok.
Karlo Godec kot otrok.
FOTO: Osebni arhiv Karla Godca

Karlo vsak rojstni dan izkoristi tudi za to, da se ustavi in razmisli, kje je, kaj je doslej dosegel in kaj bi še lahko dosegel. Ko gre za rojstnodnevne želje, je precej skromen in jasen: "Najpomembneje mi je, da sem zdrav in da so vsi zdravi, da je moja družina skupaj in da so srečni ter da je v našem življenju vse mirno in lepo. Najpomembneje mi je, da imam ob sebi svoje ljudi."

Kakšen je bil kot otrok?

Odraščal je v zagrebški soseski Malešnica in se soseske, prijateljev, šole, iger in zabave spominja z nasmehom. Bil je živahen, nagajiv in nemiren, a je vedno iskal zabavo in družbo, je o sebi povedal Karlo. A otroštvo ni bilo vedno srečno. Očeta je izgubil že zgodaj, odraščanje z mamo in starejšo sestro pa ga je močno oblikovalo. Še danes se spominja trenutkov z očetom, nekatere njegove besede pa ga spremljajo in vodijo.

Šov Sanjski moški Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

"Spomnim se svojega prvega smučanja s starši in sestro, kjer se mi je vtisnilo v spomin, ko nisem hotel v smučarsko šolo, sem pa želel smučati z njimi ... Seveda jim nisem mogel slediti, zato sem kar naprej padal in potem mi je oče v nekem trenutku rekel: 'Vstani, gremo!' To mi je ostalo v spominu in ta stavek me še naprej vodi skozi življenje, ne glede na vse, in ko padem, vstanem in nadaljujem," je povedal Karlo in dodal: "Vse stvari, povezane z mojim očetom, stavki, ki se jih spominjam, me vodijo, veliko mi pomenijo in želim doseči vse, kar je on želel, da dosežem."

Karlo Godec na rokometnem igrišču.
Karlo Godec na rokometnem igrišču.
FOTO: Osebni arhiv Karla Godca

Pri vseh njegovih uspehih, prizadevanjih in ciljih je Karlova družina na čelu z mamo in sestro danes njegova največja opora, in to zna ceniti.

Preberi še Zima bo kmalu postala vroča – prihaja Sanjski moški Hrvaške

"Mislim, da je za vsakogar najpomembnejša podpora družine, saj te ti ljudje nikoli ne bodo zapustili, vsi drugi se morda spremenijo, ampak družina je vedno družina in družina je zame vedno na prvem mestu. To mi veliko pomeni," je še dodal Sanjski moški Hrvaške.

Vrtnice, skrivnosti in drame
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
sanjski moški hrvaške karlo godec rojstni dan tv oddaja

Avtorica uspešnice Konča se z nama razkrila diagnozo raka

