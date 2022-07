Hrvaški sanjski moški po skoku v vodo potreboval zdravnika

Mijo Matić, ki so ga gledalci POP TV spoznali v drugi sezoni hrvaške različice šova Sanjski moški, si je pri skoku v morje poškodoval glavo. Skok na glavo, pri katerem ni iztegnil rok, ga je stal tri šive, Mijo pa je dejal, da takšnih nespametnih skokov v prihodnje ne bo več izvajal.

Hrvaški sanjski moški Mijo Matić, ki so ga gledalci POP TV spoznali v drugi sezoni hrvaške različice šova Sanjski moški, si bo to poletje še za nekaj časa zapomnil. Med oddihom na morju si je namreč zaradi nespametne vragolije poškodoval glavo in zaradi poškodbe moral poiskati zdravniško pomoč.

icon-expand Hrvaški sanjski moški po skoku v vodo potreboval zdravniško pomoč. FOTO: Instagram

"Skočil sem na glavo in pri tem nisem iztegnil rok, čeprav to navadno vedno naredim," je v Instagram zgodbi dejal Mijo. "Imam tri šive, ni nič hudega, ampak mislim, da ne bom nikoli več tako skakal. Zdravnica in medicinska sestra sta bili odlični," je še dejal in se jima zahvalil za pomoč.