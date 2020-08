Hrvaški športni novinarki po okužbi s covidom-19 začeli izpadati lasje

Mirna Zidarić se zaveda, da je možnih še veliko več hujših posledic po okužbi s covidom-19, a ob tem opozarja, da lahko to opozorilo nekomu predstavlja prelomnico. "Vedno, ko želite odstraniti masko, imejte v mislih ta prizor," je ob fotografiji na družbenih omrežjih zapisala priljubljena novinarka.

Športna novinarka in urednica na hrvaški nacionalni televiziji 50-letna Mirna Zidarićje na družbenih omrežjih delila fotografijo, ki je prestrašila številne oboževalce in sledilce. Junija je potrdila, da je pozitivna na koronavirus, zdaj pa je pokazala, kakšne posledice jo spremljajo po okužbi. Ob česanju ji sedaj izpada veliko več las kot običajno. Priljubljena novinarka se je okužila na teniškem turnirju v Zadru, kjer so zboleli tudi številni znani teniški igralci.

"Lep pozdrav skeptikom. Vem, da to ni najhuje, kar je lahko posledica okužbe s covidom-19, a za nekoga je lahko ravno ta informacija prelomnica ... To ni neki pomemben prizor, a imejte ga v mislih vsakič, ko želite odstraniti masko ali je nočete nositi. Tako je po samo enem česanju in tako je vsak dan, a upam, da ne več dolgo, ker bo zaloga pošla," je ob skrb vzbujajoči fotografiji izpadlih las zapisala Mirna.

Kot so pokazale nekatere raziskave, je izpadanje las zaradi stresa, ki ga skupaj z okužbo prinaša covid-19, eden od 25 najpogostejših stranskih učinkov. Spomnimo, na teniškem turnirju v Zadru so se okužili tudi Novak Đoković, Goran Ivaniševićin Borna Ćorić.