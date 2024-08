Hrvaški vaterpolist z 'očetovsko postavo' obnorel splet

Če so bile včasih na moških cenjene predvsem velike mišice in izklesana telesa, sodobna družba spoštuje tudi drugačne oblike teles. To potrjuje dejstvo, da je na spletu senzacija postal hrvaški vaterpolist Josip Vrlić , po mnenju uporabnikov odličen predstavnik 'očetovske postave'.

Predvsem nekatere uporabnice pa so storile še korak dlje in njegovo postavo označile za 'vročo' in se strinjale, da je točno tako videti idealni moški. "Zaljubila sem se, točno to potrebujem," je pod fotografije športnika na omrežju X zapisala ena od uporabnic.

Da je splet obnorel s svojim videzom, je prišlo tudi na uho Vrlića, ki se je na vse skupaj odzval. Pojasnil je, da to niso odvečni kilogrami ter da to težo zna nositi. "Po naravi sem plavalec, zato me kilogrami pri plavanju ne obremenjujejo, v igri pa mi seveda dajejo prednost. Pa sploh ne jem veliko, to je očitno moja genetika," je za 24sata povedal 198 cm visok in 135 kilogramov težek športnik, ki bo z ekipo na olimpijskih igrah lovil zlato proti Srbom.

"Na tej teži sem že dolgo, sem pa tudi visok, tako da je dobro razporejeno, dobro jo nosim," se je še pošalil vaterpolist, ki zelo rad obišče svojo babico na Reki in si tam privošči svoj najljubši obrok – polnjene paprike. "Tako je videti elitna atletska odličnost," so prepričani uporabniki na družbenih omrežij.