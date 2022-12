Hrvaškim nogometašem v podporo v Doho odpotovala tudi Mladen Grdović in Luka Šulić

Nogomet je na Hrvaškem izredno priljubljen šport, kar dokazujejo mnogi znani obrazi, ki so nedavno odpotovali v Katar, kjer trenutno poteka svetovno prvenstvo. Med tistimi, ki bodo nogometaše podpirali na tekmi, ki bo odločala o finalistu, bo tudi pevec Mladen Grdović . Glasbenik je na svojem profilu na Facebooku objavil fotografijo, na kateri je oblečen v dres in v družbi navijačev. "Na poti v Katar. Gremo do konca! Gremo, Vatreni!" je zapisal ob objavi.

Grdović je svojo podporo hrvaškim nogometašem izkazal že leta 2018, ko jih je podpiral na finalni tekmi svetovnega prvenstva v Rusiji, kjer je Hrvaška osvojila drugo mesto. 64-letnik je skupaj z Modrićem in ostalimi nogometaši tudi zapel in zaplesal. "Pričakujem težko tekmo. Argentina igra podobno kot mi, a mislim, da jih bomo vseeno premagali. Ustavili bomo Messija ," je pred odhodom za hrvaško televizijo povedal Grdović. "Pričakujem veliko zabavo. Upam, da bomo tokrat praznovali še bolj veselo," je še dodal.

Glasbenik je na letališču, kjer je bilo po fotografijah sodeč vzdušje odlično, užival tudi v družbi nekdanjih hrvaških reprezentantov Nika Kranjčarja in Joeja Šimunića. "Prepričan sem, da je vsa država zelo ponosna na naše fante in da vsi verjamemo vanje. Vsi jih bomo podpirali in navijali zanje. Verjamem v dober rezultat. Danes bomo skušali biti glasni," je za hrvaško televizijo N1 dejal Niko, Joe pa je odločno zatrdil, da pričakuje zmago. "Mislim, da smo zreli, imamo izkušnje. To je naše svetovno prvenstvo," je dodal.