Hrvaško igralko vrgli z avtobusa, potniki voznikovi potezi ploskali

V podrobnem zapisu je povzela dialog med njo in voznikom avtobusa, na katerega se je vkrcala v Zagrebu. Ko je voznik videl, da je na avtobusu en potnik preveč, se je odpravil in preverjal vstopnice vseh potnikov. Pri Uršuli je videl, da ima vozovnico za drug datum. "Vozovnico sem kupila preko spleta, med čemer sem doživela kar nekaj komplikacij. Najprej karte nisem mogla kupiti, potem me je spletna stran preusmerjala na druge strani," je povedala Uršula in dodala: "Pred vstopom je ozovnico pogledal in me napotil na katerikoli sedež v četrti vrsti. Ko se je avtobus napolnil, je vstopila še zadnja potnica in za njo ni bilo sedeža. Na tej točki je voznik ugotovil, da je eden potnik preveč, zato je ponovno preveril vse vstopnice. Že takrat se je začel dreti, da imamo na avtobusu vsiljivca, ki je vstopil brez karte," je napisala igralka.

"Ne smemo zanemariti dejstva, da je bil to moški, ki je v 50. letih, da je to nekdo, ki je bil od mene višji vsaj 25 centimetrov in ima vsaj 60 kilogramov več kot jaz. Z mirnim tonom sem mu dala vedeti, da me je strah, ga prosila, naj se ne dere name in mu predlagala, da se lahko usedem tudi na tla, ker se nisem zavedala, da sem kupila karto z napačnim datumom." Pravi, da je bila komunikacija bolj enosmerna kot dvosmerna, saj da ni prišla do besede, ker se je voznik drl nanjo. Zapisala je tudi, da je kasneje bila zelo prizadeta, da se je ob odhodu iz avtobusa zaradi odnosa in šoka zjokala in da jo je zaradi napada panike začelo dušiti.

Ko je prišel do nje, jo je vprašal, če ve, kakšno karto ima. Se nanjo začel dreti, kot je zapisala Uršula in jo ob tem napadal, da naj zapusti avtobus, naj nemudoma odide z avtobusa in negodoval, ko je moral v spodnjem delu vozila iskati njeno torbo.

Soponica povedala svojo plat: Ni bilo tako, kot pravi Uršula

Za hrvaški portal Index je kasneje spregovorila tudi ena od potnic s tega avtobusa, ki je povedala svojo plat zgodbe. Povedala je, da je med incidentom stala med igralko in voznikom. Povedala je, da se voznik na Uršulo ni drl, da je to zgolj in samo laž.

"Igralka je na vsak način hotela do Splita s tem avtobusom, čeprav je imela vozovnico za naslednji dan. Glede na to, da je avtobus zamujal z odhodom in da je ona še kar vztrajala s svojim, je voznik malce povzdignil glas, da bi lahko na igralkino mesto usedel tisti, ki je imel ustrezno vozovnico. Nikakor pa ni bil voznik do nje napadale."

Za hrvaški Story pa je spregovoril drug sopotnik, ki je povedal: "Dama je prišla na avtobus in cel čas sploh ni imela vozovnice. Dekle, ki je imelo vozovnico, se ni moglo usesti na svoje mesto. Prva, ki je tam sedela, pa ni hotela zapustiti sedišča. Trdila je, da ona mora v Split in da bo ostala na avtobusu. Petkrat so ji rekli, naj zapusti avtobus, ona pa je vztrajno kazala karto, ki je bila za jutrišnjo vožnjo." Dodal je, da so jo prosili, naj zapusti avtobus, saj zaradi nje zamujajo ostali potniki. A jih ni hotela poslušati.

Voznikov odgovor: Ko je zapustila avtobus, je 53 potnikov ploskalo

"Glede na to, da smo prtljago nalagali pred odhodom, smo torbe razporejali z vseh strani. Kako je gospa prišla na avtobus, ne vem. Potniki so vedno prešteti pred odhodom. Pri tem štetju je dekle z vozovnico prišlo ravno pravi čas in na avtobusu smo imeli 53 potnikov. Torej je bil eden od potnikov preveč. Po mikrofonu sem dvakrat vprašal, ali je na avtobusu kdo, čigar vozovnica ni bila preverjena, a nihče ni odgovoril. Zato sem šel od potnika do potnika. Ko sem prišel do pete ali šeste vrste, sem prišel do neveljavne vozovnice, oziroma do vozovnice za naslednji dan. Potnici sem razložil, da ne more iti z nami, ker nima veljavne vozovnice in jo prosil, če lahko zapusti avtobus, da se bo lahko dekle, ki je imelo veljavno vstopnico, usedlo. Nato je rekla, da se bo ona usedla na stopnice, ker ona mora ta dan priti v Split. Ponovno sem jo prosil, da zapusti avtobus in rekel, da zaradi nje zamujamo 10 minut. Vztrajala je, da ji vrnem denar za vozovnico, ko sem ji odvrnil, da ji je jaz nisem prodal in da ji denarja ne morem vrniti. Prosil sem jo, naj izstopi, da sicer bom moral klicati policijo. To je zaleglo in ko je zapustila avtobus, je šarmantno zabrusila nekaj kletvic. Za 'igralko' ima zelo lep besedni zaklad. Ko je zapustila avtobus, je ostalih 53 potnikov ploskalo. Takrat nisem vedel, kdo je, a so mi potniki povedali, da bo zgodba zagotovo pristala v časopisih, ker da ona živi za takšne izmišljotine. Ničesar ne obžalujem. Še enkrat bi naredi listo. Delo, ki ga imam rad, opravljam častno in pošteno. Žal mi je le, da ima takšen človek kot je ona veliko moč tudi pri medijih in se tako lahko obrne proti malemu, običajnemu človeku, delavcu."