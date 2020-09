Hrvaško pevko Alko Vuica oboževalci primerjali z Meghan Markle

Oboževalci pevkeAlke Vuica, predvsem znane po hitih, kot sta Varalica in Laži me, so bili nad njeno zadnjo objavo na Instagramu očitno več kot navdušeni. "Vedno si lepa," je zapisal eden od oboževalcev, drugi pa jo je celo primerjal z vojvodinjo Meghan Markle: "Kdor je lep, je lep, tu nimaš kaj. In če smo že pri podobnosti. Na tej fotografiji si zelo podobna Meghan." Kompliment je pristavila tudi pevka Minea: "Naravna in najlepša. Prekrasna si, draga!"